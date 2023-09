Shakira y Clarita: ¿Por qué los hombres ponen cachos con ‘menos mamis’ y ‘menos flow’?

Shakira siempre se ha caracterizado por ser una mujer arrolladora y que cuando es herida o ha pasado por alguna situación amorosa tormentosa, resurge como el Ave Fénix de entre las cenizas.

Por eso, su reciente presentación en los VMA reavivó el debate sobre el por qué hay hombres como Piqué que prefieren dejarlo todo a un lado para empezar una nueva vida al lado de una mujer que no es “mami”, “ni tiene flow”, así lo aseguran los usuarios en las redes, pues hasta la fecha, no hay quien entienda el por qué cambió a la barranquillera por una chica de 24 años a la que le falta personalidad.

Mientras Shakira brilla sola, Clara Chía explota porque Piqué no la defiende de su ex La barranquillera puso los puntos claros sobre la custodia de sus hijos (Instagram: @shakira / @3gerardpique)

Esto es algo que se ha comentado en innumerables ocasiones en las redes, sin embargo, no se ha encontrado una razón o justificación sobre ello, solo que es cada vez más común que los hombres estén eligiendo a “las mozas” con menos cualidades que los “mujerones” que tienen a su lado

Clara Chía y Shakira siguen siendo motivo de comparaciones

Esto ha hecho que sigan las absurdas comparaciones entre Shakira y Clara Chía, pues mientras la colombiana le dio los hijos que tanto Piqué quería, esta joven de 24 no tiene en mente aún complacerlo en este tema, ya que ha demostrado que al igual que él le gusta es “vivir la vida loca” y no tener ningún tipo de responsabilidades.

A esto se le suma el hecho de que hay quienes aseguran en las redes que la colombiana no tiene comparación con nadie, ya que ella posee una actitud arrolladora y eso lo ha dejado claro con sus recientes apariciones en público en la s que se muestra “avasallante” y “renovada”.

Clara Chía Martí La novia de Piqué ha recibido críticas por su figura (@3gerardpique / @shakira/Instagram)

Mientras que la estudiante de relaciones públicas deja ver que no tiene interés de convertirse en una “mami con flow”, ya que además de no cuidar su imagen ante su novio, demuestra que no tiene la personalidad para cautivar a quienes la conozcan, pues siempre se muestra tímida o reservada hasta el punto que hasta ahora nadie sabe cómo es su tono de voz al hablar.

Con ello, queda claro que los hombres hoy día poseen ideales que nadie entiende y que llevan a cuestionarse el por qué se han dado estos cambios y un claro de ello es que hay otros que han seguido esos patrones.