“Tienen más pompis los renacuajos de ‘Hombres de Negro’”: Clara Chía impacta en bikini.

Las redes estallaron una vez más por Clara Chía y es que hasta ahora no hay quien no haya criticado su aparición en público, pues lució un diminuto bikini con el que no dejó nada a la imaginación.

Sin embargo, más allá de halagos, la joven recibió miles de comentarios en contra de su delgado cuerpo, pues hay quienes aseguran que por más que lo intente, no tiene el atractivo ni caderas de Shakira. Por eso, una vez más la descalificaron, tanto que hasta aseguraron que “tienen más pompis los renacuajos de ‘Hombres de Negro’ que ella.

Con esto se reviven los duros señalamientos en contra de esta joven de 24 años que sigue desafiando a sus haters con sus looks y hasta con sus actitudes, pues cada vez se ve más altiva y que pareciera que no le importara nada de lo que opinan o piensan sobre ella que se convirtió en ‘la moza’ de Piqué.

Clara Chía luce diminuto bikini y la “acribillan” en redes

“Más cuevas tiene la carretera de Riohacha a Maicao”, “Las caderas no mienten”, “Más curvas tiene la vía 40 que ella pero ajá..”, “Cuáles curvas ¿Las del talón???”, “Tiene más carne una ensalada de repollo con tomate”, “Tiene más pompis mi gato”.

Esas fueron tan solo algunos de los comentarios que arrojó las nuevas imágenes del paseo romántico que tuvieron Clara Chía y Piqué en Croacia y en las que se aprecia mejor a esta estudiante de relaciones públicas que fue capaz de romper la familia que el español había creado con Shakira.

Clara Chía Martí Twitter: @ClarGerFans.png / Intagram: @clarachia88

Sin embargo, unos pocos usuarios en redes sí halagaron la jovialidad, frescura y sencillez de esta chica que se ha mantenido muy bajo perfil ante la gran cantidad de ataques que ha recibido de parte de los fans de la cantante y del mundo entero que aún no la acepta luzca como luzca.