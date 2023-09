Andrés Parra lanza una contundente reflexión sobre el suicidio y sus fans quedan impactados

El actor Andrés Parra pasó de ser ‘el gran actor’, recordado como uno de los mejores en interpretar a Pablo Escobar a un hombre que suele lanzar las reflexiones más contundentes.

Y es que a través de su cuenta en Instagram este destacado y muy admirado colombiano, siempre busca la manera de llamar la atención de sus seguidores, bien sea con videos en los que dramatiza escenas, situaciones o vivencias cotidianas hasta mostrar su lado más reflexivo con el que busca generar más empatía con la gente.

Pero, tras su reciente publicación en sus historias, se ganó cientos de palabras en apoyo y hasta preocupación, pues éste tocó un tema delicado como el suicidio, logrando así despertar interés sobre la realidad que hay entre quienes toman esa decisión ante las adversidades que puedan estar viviendo.

Andrés Parra es víctima de bullying en las redes: lo tildan de “loco”

“Si estas pensando en quitarte la vida, recuerda que el horror que sientes no está en los huesos, ni en la sangre, ni en los músculos. Habita en la energía del alma; y esa no se muere con tu muerte”.

"Cae un ídolo, que estupidez": Andrés Parra lanza una reflexión y lo tildan de 'loco'

Eso fue lo que escribió Andrés Parra en sus redes sociales, generando así un caos entre quienes le dieron la razón, porque les tocó el corazón, así como quienes consideran que este actor ya está “viejo” y no sabe qué publicar para captar la atención de sus seguidores. Sin embargo, fueron más quienes apoyaron su idea que se basa en el hecho de que suicidarse no resolverá “la miseria” espiritual que está presente en el ser.

“Wau que oportuno leer eso justo ahora gracias Andrés”, “Gracias por ayudar a personas que quizá en este preciso momento necesiten ese apoyo”, “Y además de eso mi Andrés, el suicidio no es la solución, no es la solución, no es la solución”, fueron algunas de las reacciones que generó este post en el que el actor deja un contundente mensaje para evitar que esto siga sucediendo, sobre todo en las nuevas generaciones que son tan sensibles.

Si usted está atravesando por un episodio en el que requiere que su salud mental sea atendida puede pedir ayuda a las siguiente línea telefónica: Línea 106 (WhatsApp: 3007548933)