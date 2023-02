El que Andrés Parra se niegue a enviar audios de ‘le mato a su abuelita’ por respeto a las víctimas de Pablo Escobar cobra cada vez más sentido en la vida de este actor que tras cumplir ya 10 años de haber interpretado a este personaje, celebró junto con sus fans cada anécdota de este ambicioso y exitoso proyecto que impulsó su carrera.

A través de un Instagram Live, este reconocido colombiano dejó claro que el interpretar a este polémico personaje ha sido una de las satisfacciones más impactantes de su carrera, pero a la vez también reconoció la responsabilidad que tuvo, pues hubo muchas víctimas o familias reales que perdieron a sus seres queridos por las acciones de este jefe de la mafia del narcotráfico.

Incluso, comentó que siempre hay alguien que le pide de forma insistente que le envíe audios a un primo, a un amigo y hasta a sus parejas audios con la voz de este hombre perseguido en el mundo entero, pero hasta el sol de hoy, se niega debido al respeto que se merecen quienes se vieron duramente afectados por Escobar.

Andrés Parra se niega a enviar audios de ‘le mato a su abuelita’ por respeto a víctimas de Pablo Escobar

“Le guardo un profundo respeto a mi oficio y no me gusta manosearlo, menos cuando se trata de algo que quedó tan bien hecho...Este personaje trae implícita cierta responsabilidad, independientemente de que ciertos espectadores hayan tomado la decisión de transformar la serie en su comedia favorita. Les recuerdo que esa decisión la tomaron algunos de ustedes, no yo. Otra gente que fue un poco más allá y la comprendió y pudo verle las dos caras que era finalmente lo que a mí me interesaba...”, dijo Andrés Parra quien reiteró el por qué se niega a enviar audios de ‘le mato a su abuelita’ por respeto a víctimas de Pablo Escobar.

También añadió que este personaje no resultó para nada cómico como el Chapulín Colorado o Pedro el Escamoso, por el contrario, indicó que sin desmeritar a los importantes y admirados actores quienes interpretaron esos roles, pues su caso fue todo lo opuesto, porque se encargó de reinterpretar una problemática social que sigue dejando huellas en la historia colombiana y además hubo mucho afectados.

Además añadió que en parte entiende el por qué muchos hacen chistes de su personaje: “El colombiano es así. Tan malvado y tan chistoso, eso es lo que nos caracteriza a los colombianos. No puedo prestarme en echarle gasolina a los que se quedaron en el chiste. Sería bueno que se hundan un poquito y verán que se van a encontrar con otra cosa”, dijo entre risas el actor que agradeció una vez más el apoyo que le siguen dando por este personaje que sin duda, lo llevó al estrellato.