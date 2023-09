Hasta ahora el triunfo de María Camila Avella Montañez en el Miss Colombia se sigue viendo empañado por dos contundentes razones.

La primera, porque la gran favorita de la noche fue la escultural y muy impactante señorita Miss Buenaventura que estuvo representada por Lina Hurtado y también, porque aún hay personas que cuestionan el hecho de que la nueva reina de belleza colombiana esté casada y tenga hijos.

“Como está casada y con hijos”: siguen las molestias tras el triunfo de la nueva Miss Colombia Foto: Instagram @camiavellam

la polémica o malestar ha sido tal que se llegó a asegurar en las redes que ese triunfo forma parte de la llamada “rosca” solo para apoyar la inclusión en este tipo de concursos en los que ahora sí aceptan que las participantes tengan una familia y esto es algo que también está apoyando el Miss Universo 2023, sin embargo, hay quienes no están de acuerdo.

María Camila Avella no ha podido disfrutar su triunfo en el Miss Colombia 2023

A través de las redes sociales son cada vez más quienes están en contra incluso de la “famosa inclusión” que se ha permitido en los actuales certámenes. De ahí que María Camila Avella sea parte de la nueva polémica, por ser madre y esposa, además de una mujer preparada y emprendedora.

Su coronación ha sido tan conflictiva que hasta se revivió la época en la que en 1993 la representante de Miss Amazonas, Catherine Sánchez fue descalificada por esconder que estaba casada y que además estaba en los primeros meses de gestación de su hijo.

Esto escandalizó a todos, tanto que tras varias presiones por su renuncia ella optó por confesar la verdad, ya que en principio había negado que todo fuese cierto, pero todo fue descubierto luego a través de una intensa investigación en la que fue encontrada hasta el documento que certificaba su matrimonio.

Miss Colombia 2023 (Instagram @camiavellam)

Con ello, regresa el debate sobre el por qué hay quienes no aceptan que una mujer pueda ser reina de belleza y tener una familia. Esto en redes ha incomodado tanto que hasta han rechazado de forma categórica a la nueva soberana colombiana quien no ha podido celebrar cómo desea su triunfo, ya que es considerada como una mujer no apta para ganar en el Miss Universo 2023.