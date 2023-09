¿Por racismo? Protestan porque la señorita Buenaventura no fue la nueva Miss Colombia Fotos: Instagram @lina.mariahurtado

El que Miss Buenaventura fuera la ganadora del Miss Colombia era el deseo de todos los que estuvieron atentos a este certamen en el que resultó como triunfadora de la noche María Camila Avella Montañez quien representó al departamento del Casanare.

El porte, elegancia “cuerpazo” y hasta el tono de piel eran los atributos que tenían cautivados a los asistentes y televidentes de este concurso de belleza, pero aunque logró quedarse con la banda de segunda finalista, esta joven periodista de profesión se ganó todos los elogios y demás aplausos de quienes la consideran ahora más que nunca una reina.

De inmediato, en las redes sociales se colaron cientos de comentarios en contra de los organizadores del concurso y todos ellos estaban apoyados sobre la ideal de que esta joven no se coronó como reina debido a su color oscuro, manifestando así que el racismo influyó en esta decisión, así como “la rosca” que nunca faltan en estos eventos de belleza.

Miss Buenaventura era la favorita para ganar el Miss Colombia

Todo esto generó miles de debates en las redes sociales, tanto que la mayoría de los usuarios quedaron a la expectativa de qué diría Mis Buenaventura luego de finalizada la jornada del Miss Colombia en el que, para muchos, le quitaron la banda y la corona de forma injusta para la sociedad que pedía a gritos su triunfo.

Es por eso que no se quedó callada, pero demostró que se siente ganadora tras el apoyo que ha recibido del público. “Por aquí estamos felices”, ese fue el mensaje que Lina María Hurtado envió a sus seguidores y éste estuvo acompañado de una imagen en la que se le ve compartiendo con sus familiares.

Sin embargo, sus fans no se quedaron quietos y expresaron su pesar ante esta victoria con la que no quedaron conformes: “Los concursos de belleza están muy mandados a recoger pero si vamos a jugar ese juego y esas reglas, Lina era la ganadora, una diosa absoluta y solo había una razón para que no ganara: el racismo del concurso. Más de 20 años llevan sin elegir a una mujer negra”, expresó una usuaria en su cuenta en Twitter.

A esto le siguieron comentarios como: “No soy de Colombia pero para mi ella debió ganar. Que Diosa”, “Supe que la nueva reina es casada y tiene hijo. De pronto como ahora de admite, en Colombia quisieron estrenar. Pero Buenaventura sí era la ganadora”.