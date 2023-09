¡Diosa! Fotos por las que Miss Buenaventura debía ser la ganadora del Miss Colombia 2023

Hasta ahora en el corazón de los colombianos Miss Buenaventura representada por Lina Hurtado es y será la ganadora del Miss Colombia 2023.

Y es que esta joven de 24 años no solo posee una belleza física, sino también espiritual, pues su presencia genera paz y sobre todo alegría, pues con su sonrisa tímida enamora a cualquiera. Es por eso que no hay quien no la sienta ganadora de este concurso en el que quedó como segunda finalista.

Hay indignación en redes por derrota de Buenaventura en Miss Universe Colombia: ¿qué la destacó? Ig: Lina María Hurtado. 3 de septiembre de 2023

Sin embargo, eso no la detiene en su intento de seguir enalteciendo la cultura colombiana a través de este tipo de concursos, pues desde sus redes aseguró que se siente feliz por lo logrado y ante su humildad y sencillez sigue ganando seguidores, likes y buenos comentarios sobre su participación en este reinado.

Lina Hurtado representante de Miss Buenaventura conquista en las redes

A través de su cuenta de Instagram Lina Hurtado, quien representó a Miss Buenaventura en el Miss Colombia 2023,, demuestra que es una mujer con mucho porte, elegancia y que gusta de la moda, así como de tener un estilo de vida en el que pueda siempre ayudar a los demás.

El glamour, así como su porte la hacen siempre marcar la diferencia, por eso muchos la daban como ganadora del reciente concurso de belleza, pero al no llevarse la corona se ganó el cariño de quienes la vieron brillar en las pasarelas.

¿Por racismo? Protestan porque la señorita Buenaventura no fue la nueva Miss Colombia Fotos: Instagram @lina.mariahurtado

Con el desfile en traje de gala no solo enamoró a los colombianos, sino al mundo entero, pues esta mujer de tez oscura se viralizó tras impactar a todos con su personalidad tan arrolladora.

Por eso, no es de dudar que muchas marcas o diseñadores la busquen para sumarla al lanzamiento de sus colecciones o como imagen de alguna marca de productos para la mujer, así como para ser invitada a las pasarelas más importantes del mundo, ya que elegancia tiene de sobra y es lo que en redes aseguran que debieron tomar en cuenta para incluso ganar el Miss Universo 2023.