¿Sí se casará con Nicolás Mora? Lo que no puede hacer ni decir ‘la peliteñida’ de ‘Betty, la fea’

Los fans de ‘Betty, la fea’ estarían expectantes ante la aparición o no de ‘la peliteñida’, personaje amado, pero al mismo tiempo odiado por algunos usuarios en redes quienes se han preguntado el por qué hay tanto misterio con el aparente regreso de este personaje.

Y la realidad es que la actriz Lorna Cepeda estaría debatiéndose entre las ganas de poder confirmar o no su presencia en la novela escrita por Fernando Gaitán, pues según se filtró en las redes ella debe cumplir con un acuerdo o exigencia de RCN de no hacer uso del nombre de esta producción para el beneficio propio.

Patricia Fernández en "Betty, la fea" | Captura video

Incluso, ella no puede adelantar detalles de lo que se viene en la tercera parte y mucho menos puede hablar como su personaje mientras no esté confirmada su participación en este emblemático y tan esperado dramático.

‘La peliteñida’ de ‘Betty, la fea’ no podría adelantar nada sobre la novela

Incluso, se conoció que la actriz Lorna Cepeda que interpreta a ‘la peliteñida’ en ‘Betty, la fea’ no puede hablar nada sobre esta producción mientras no tenga la aprobación del canal y mucho menos sino se encuentra en los estudios de grabación donde se está trabajando activamente en la tercera parte.

Además se conoció que todas las frases y demás diálogos que ella hizo famosos a través de su papel en la trama están bajo derecho de autor, es decir que mientras no tenga la aprobación total de parte de sus creadores o realizadores no puede hacer obras o algún tipo de parodias con ello.

Lorna Cepeda de Betty La Fea Instagram @betty.la.fea.col / @lornacepeda_fans11

“‘¿Tú sabes cuál es el problema?’ que todo lo que Patricia Fernández decía o hacía tiene derecho de autor. No puedo representar a ese personaje. me encantaría, pero no puedo”, dijo en una entrevista que fue reseñada por el portal Vader.

De ahí que ya sus fans entienden el por qué se ha mantenido tan bajo perfil ante su inminente o no regreso a la tercera parte de la novela.