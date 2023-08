Esta actriz de ‘Betty, la fea’ estuvo a punto de no aceptar el papel: no le gustaba Foto: RCN Televisión (RCN Televisión)

Aunque muchos creen que ‘Betty, la fea’ fue un proyecto muy exitoso desde el inicio de su realización, la realidad es que Fernando Gaitán y gran parte del elenco tuvo que lidiar con una serie de situaciones para poder concretar esta producción.

Es así como sorprende el hecho de que la actriz Natalia Ramírez, quien interpretó a Marcela Valencia, exprometida de ‘Don Armando’ reveló en una entrevista a la emisora EXA FM que cuando le presentaron por primera vez su papel estuvo a punto de descartarlo e ignorar este proyecto dramático.

A su criterio, ella vio cómo el guión estaba plagado de temas muy contundentes como el bullying, la homofobia y hasta el machismo. Por eso, ella dudó en aceptarlo, además de que su personaje de villana no le convencía.

“Esa novela ya la habían escrito hace unos 4 o 5 años y el canal nunca le aceptaba porque era muy riesgoso. Colombia estaba en una transición de la televisión pública a la privada. RCN no tenía muchas antenas repetidoras...era el momento perfecto para hacer una novela de bajo costo y que si no funcionaba pues no pasaba mucho”, dijo la actriz y así lo reseñó el portal El Comercio.

Eso fue lo que expresó Natalia Ramírez sobre ‘Betty, la fea’ novela que desde un principio pocos le tuvieron fe, ya que pensaban que no funcionaría debido a la temática abordada y sobre todo por el personaje que tenía como protagonista.

Sin embargo, su percepción cambió una vez que conoció todos los detalles y demás personajes y aparte que se enamoró de su papel de mujer mala, porque a su criterio éste guardaba cierta inocencia, ya que a su criterio quien tuvo el verdadero poder en todo fue Beatriz Pinzón.

“Todos los días agradezco a la vida que me dio la oportunidad de decir que sí. Muchas veces las oportunidades le pasan a uno por el frente y uno no las ve. Yo tuve muchas dudas de aceptar el proyecto porque había demasiado riesgo. O nos iba bien o nos iba mal, pero nunca pensé que nos fuera tan bien.