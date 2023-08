Esta traumatizada: por esta razón actriz de ‘Betty, la fea’ no regresará a Venezuela Foto: Instagram @bettylafeaofficial

No todo es “color rosa” en ‘Betty, la fea’, pues una de sus actrices vivió una experiencia que no quiere volver a repetir en su vida y todo ello sucedió en Venezuela, país al que aseguró que no pensará volver más nunca tras una terrible experiencia.

Y es que Natalia Ramírez, famosa por su papel de Marcela Valencia, exprometida de ‘Don Armando’ en la novela de Fernando Gaitán aseguró que luego de haber pasado por un momento tan traumático en el país hermano cree casi imposible que ella regrese, pues ella fue víctima del hampa, hasta el punto de que casi pierde la vida.

Natalia Ramírez se transformó a pocos días del arrancar el rodaje de 'Betty, la fea 3' | (Instagram: @actriznatalia)

A través de las redes se revivió el angustioso episodio que ella vivió una vez que se dirigía al aeropuerto de Maiquetía para así dirigirse a su casa en Miami. En el trayecto contó que vio como dos vehículos le obstaculizaron el paso y acto seguido dos hombres la amenazaron para que les entregara sus pertenencias.

Natalia Ramírez de ‘Betty, la fea’ vivió los peores momentos en Venezuela

Pero, lo peor de todo fue cuando la actriz de ‘Betty, la fea’ vio que uno de los presuntos delincuentes le colocó una pistola en su cabeza. Pese a todo ello optó por convencerlo de que la dejara tranquila, ya que ella cumpliría con todas sus peticiones, pero aún así las amenazas continuaban.

Natalia Ramírez se inmortalizó con su interpretación de Marcela Valencia en 'Betty, la fea' | (Canal RCN)

Esto le hizo pensar sobre lo corta que es la vida y cómo de un momento a otro puede cambiar todo, por eso tras esa trágica situación de la que salió airosa, ella reflexionó, pero también se planteó la idea de más nunca pisar tierras venezolanas, pues consideró que la inseguridad no los dejaba estar tranquilos.

Natalia Ramírez, la recordada Marcela Valencia, visita Perú Instagram Natalia Ramírez

“Ese día dije: ‘Si salgo de esta, todos los días de mi vida van a ser el último día de mi vida. Voy a vivir intensamente’”, dijo en la entrevista que le hicieron en el programa ‘Se dice de mi’ y así lo reseñó La Nación Web.