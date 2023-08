Las fotos de Juanita Molina que está dejando sin aliento a sus fans: ella será la hija de ‘Betty, la Fea’.

Juanita Molina está causando furor con su talento y belleza y ahora más que se confirmó que formará parte de ‘Yo soy Betty, la Fea’ en la tercera parte que está generando tantas expectativas.

Con ello, la actriz de tan solo 26 años suma más éxitos a su naciente, pero imparable carrera en la que ha sabido cosechar éxitos además con su carisma. Y aunque aún no se ha estrenado la nueva entrega de la novela creada por Fernando Gaitán, esta jovencita ya está causado alboroto en las redes, pues hasta ahora no hay quien no la halague.

Juanita Molina lleva varios años abriéndose camino en el mundo de la actuación | (Instagram)

A través de su cuenta en Instagram publica una gran cantidad de imágenes que dan fe de su trabajo, entrega y disciplina, pero también suele regalarle a muchos de sus seguidores las fotos más sexys que los tiene a todos cautivados.

Juanita Molina será la hija de ‘Yo soy Betty, la Fea’

El estar rodeada por la naturaleza, así como el lucir su muy esbelto cuerpo en diminutos trajes de baño han permitido que Juanita Molina sume cada vez más fans a su cuenta de Instagram e incluso robe más corazones previo a su interpretación de Mila en ‘Yo soy Betty, la Fea’.

Ella será la hija de ‘Betty, la Fea’ que desde ya causa furor por su sensualidad y versatilidad Fotos: Prime Video / Instagram @juanismolina

Esta joven ha expresado que está muy contenta de formar parte de este proyecto, pues desde siempre ha admirado esta historia y ahora el sumarse a las filas de esta producción le genera mucha felicidad y por eso no duda en en expresar que está entregada en cuerpo y alma a esta interpretación.

Mientras, ella sigue cosechando éxitos en ‘Romina Poderosa’ donde asume un rol que ha representado todo un reto, sobre todo porque interpreta a una ciclista que busca hacer justicia por su hermana gemela que muy pronto conocerá, ya que el destino se encargó de separarlas.

Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que ella siga mostrando su talento y calidad interpretativa, ya que en sus redes muestra cada uno de sus pasos que hasta ahora han sido agigantados y por los que ha hecho suspirar a más de uno por su atractivo natural.