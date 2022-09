La boda entre Betty y Armando en ‘Betty, la fea’ fue real: el sacerdote que la ofició lo reveló

La telenovela Yo soy Betty, la fea estuvo colmada de escenas que marcaron a las audiencias, pero sí hay una realmente memorable para todos es la boda entre Beatriz Pinzón y Armando Mendoza.

Luego de todas las pruebas que atraviesan, los personajes interpretados por Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello se juran amor eterno frente al altar en una conmovedora ceremonia al final.

No obstante, algo que no todos saben, es que este momento en el melodrama colombiano fue completamente real. Al menos para Alberto Linero, el sacerdote real que ofició la misa de la boda.

La boda de Yo soy Betty, la fea fue celebrada como una real

En una entrevista años después de la transmisión de esa escena en la televisión colombiana, el padre Linero reveló que no estaba actuando cuando casó a Abello y Orozco en la piel de Armando y Betty.

Linero, quien en ese entonces ya era muy famoso en Colombia por conducir varios programas de televisión en los que difundía la fe católica, aseveró que hizo todo como lo haría en cualquier boda.

“No estaba actuando. Hice la homilía que haría en un matrimonio (…) Evité que existiera la simulación”, afirmó al hablar sobre su participación en la novela, de acuerdo a Univisión.

Según diferentes medios, el cura se sintió en la obligación de celebrar la misa como una de verdad puesto que, si no lo hacía, caía en la simulación, lo cual es un delito penalizado por el Vaticano.

Alberto Linero, quien renunció al sacerdocio en 2018, nunca precisó si sus acciones en la novela hacían válida también la unión matrimonial entre Ana María y Jorge Enrique al menos ante la Iglesia.

Sin embargo, en una oportunidad, bromeó diciendo que no era válida porque Betty realmente no era fea. Por otro lado, los actores de la novela probablemente no tomaron en serio la ceremonia.

No solo porque se han casado con otros en televisión, sino que estaban claros de que no se trataba de ellos intercambiando votos, sino los personajes creados por Fernando Gaitán que interpretaron.

Además, en esa época, Abello estaba casado con su primera esposa, Marcela Salazar Jaramillo. Mientras, Orozco estaba una relación con un fotógrafo llamado Pedro Franco.

En conclusión, el sermón y el rito religioso oficiado por el cura en la boda de don Armando y Betty, la fea es totalmente real, pero lo demás es solo actuación.