“Me vale que sea Alemania”: las palabras de Catalina Usme que impulsaron a la Selección Colombia Femenina a ganar

La victoria de la Selección Colombiana Femenina de Fútbol en categoría mayores contra Alemania en fase de grupos no sólo contó con el talento de Manuela Vanegas y Linda Caicedo, sino con la motivación y la mentalidad de Catalina Usme, capitana de la Selección.

La delantera del Cali, y quien ya tiene 33 años, es goleadora histórica en la selección e incluso supera en este récord a Radamel Falcao García, su par en mayores. También ha sido nominada como mejor jugadora del mundo.

Y esto se vio en sus declaraciones, sobre todo luego de la victoria. “Como equipo nos tenemos que aplacar, porque no vinimos a ganarle a Alemania. Vinimos a ganar el Mundial”, afirmó.

“Es un viaje largo y hay que revalidarlo partido a partido. No creer que porque ganamos hicimos el trabajo”, expresó, en todo su liderazgo.

La mentalidad de Catalina Usme que llevó a sus compañeras a la victoria

Ella explicó que para ganar había que prepararse en todo, ya que estaban en su mejor momento deportivo. Pero cuando ya tenían que salir al juego, Usme explicó lo que detonó la mentalidad de ganadoras de todas ellas:

“A mí me vale c... y medio que sea Alemania. Todas tenemos las mismas capacidades. Somos once contra once, peleamos bien arriba, peleamos bien abajo. Si nos toca pelear peleamos, si nos toca agarrar, nos agarramos. Si nos toca jugar, jugamos. Pero ya teníamos claro qué era lo que teníamos que hacer”, explicó.

😮 "Estamos en un momento especial y hoy teníamos claro que había que hacer" Catalina Usme, referente colombiana.#SaqueLargoFemxWIN pic.twitter.com/C0vUISQI1Z — Win Sports TV (@WinSportsTV) July 30, 2023

Esto ha hecho que Catalina Usme, histórica en la Selección, sea tendencia por sus palabras de motivación, rompiendo de paso, otro estigma que por años ha resentido a las selecciones de este lado del Atlántico, pero que cada vez se ve menos: el creerse “inferior” a alguna de las potencias futbolísticas y tenerles algo de miedo.

Ya en Qatar se demostró que esto no era así y que las selecciones “pequeñas” podían derrotar a las más grandes. Y es gracias a esa mentalidad de Linda Caicedo.