“Qué belleza”: Falcao se muestra feliz con su familia pese a que Colombia no va al Mundial

Ni siquiera la tristeza de no clasificar al Mundial de Qatar le roba la alegría a Radamel Falcao. Pocas horas después de que Colombia le ganara 1-0 a Venezuela, sin poder avanzar debido a la victoria de Perú (va al repechaje), “El Tigre” se mostró feliz en la compañía de su esposa e hijos.

El delantero del Rayo Vallecano siempre ha estado comprometido con su selección, pero las decisiones técnicas y las lesiones han impedido que participe más con el equipo. Además, cuando no se trata del fútbol, el deportista vive a tiempo completo para su familia.

Falcao se muestra feliz pese a que Colombia no va al Mundial

No habían pasado ni 24 horas de que la selección nacional sabía que el sueño mundialista se había terminado, cuando la esposa del “Tigre”, Lorelei Tarón, publicó una simpática imagen familiar donde aparece hasta el pequeño Jedidiah, el más chiquito de los García.

“MI HOGAR”, escribió la famosa para la imagen que ya acumula más de 33.000 ‘likes’. Desde el hilo de comentarios, las reacciones no se hicieron esperar, pues algunos usuarios consideran que el fútbol y la familia son temas diferentes.

“Qué familia más bonita”, “Dios los siga bendiciendo”, “qué belleza”, “cuando no hay Mundial, la familia te consuela y lo es todo”, “por delante del fútbol está la familia”, “tu gran tesoro”, “hogar dulce hogar” y “lo más tierno”, son algunos de los mensajes que se leen.

Con 36 años recién cumplidos, el Mundial de Qatar representaba la última participación de Falcao en este tipo de eventos deportivos. Para el de 2026, si Colombia clasifica, “El Tigre” tendrá 40 años, por lo que probablemente no sea convocado o quizás ya se haya retirado del fútbol.

Debido a una contundente lesión, Falcao no pudo asistir al Mundial Brasil 2014, pero sí dejo presente en Rusia 2018, donde disputó cuatro partidos y marcó su único gol. En aquel entonces, Colombia cayó en octavos de final.

Un solo gol anotó Falcao en el único Mundial al que pudo asistir: Rusia 2018. Foto: Instagram @falcao

Colombia estuvo cerca de clasificar al repechaje

Aunque la selección no contó con Falcao en los últimos encuentros, el equipo estuvo cerca de quedarse con el puesto de repechaje, ya que solo dependía de que Perú empatara o perdiera su último compromiso, pero no fue así.

Debido a una mala racha de juegos, hasta 7 donde no conoció la victoria, el cuadro tricolor no pudo materializar su clasificación y desde ahora se preparar para afrontar la próxima Copa América, que aún no tiene una sede fija, podría ser en Ecuador, Perú, Argentina e incluso Colombia.