Cero y van mil: Bancolombia no responde por estafa millonaria que denunciaron en redes

En la era digital, la tecnología ha revolucionado la forma en que realizamos transacciones financieras, el acceso a los servicios bancarios se ha vuelto más cómodo y sencillo, pero Bancolombia es una completa pesadilla para sus usuarios.

Sin embargo, esta comodidad también ha llevado a un aumento en los intentos de estafas y fraudes en línea.

Pero Bancolombia no deja de ser el centro de denuncias por fraude y robo dentro de la propia compañía, y eso le paso a una usuaria que no recibe respuesta de la entidad tras un millonario retiro.

La usuaria de Twitter adjunto una captura de pantalla donde se ve como mas de 3 millones de pesos fueron debitados de su cuenta.

Si bien en a captura se muestra el mensaje de que fue una transacción rechazada, la mujer afirma que el dinero no ha sido regresado a su cuenta bancaria.

El 18 de Julio se me desaparecieron $3.196.921 de mi cuenta de @Bancolombia. A hoy, ellos no dan razón, no SABEN dónde está mi plata y prácticamente el dinero se desapareció por arte de magia”, afirmó la usuaria.

Bancolombia no responde por estafa millonaria que denunciaron en redes

Mas adelante, la cibernauta comentó que recibió una respuesta que no fue satisfactoria en lo absoluto, pues lo único que dijeron fue que debía esperar 15 días hábiles para recibir notificación de su requerimiento.

“Que manda a decir @Bancolombia que ya no son 10 sino 15 días hábiles en los que me dan respuesta por el dinero que se me están robando. Que uno verá que come en esos días.”, fue el duro comentario que la cibernauta le envió a la entidad bancaria.

De igual manera, los cibernautas no la dejaron sola, y se pronunciaron con comentarios como los siguientes en contra de Bancolombia:

“A mi papá le sucedió lo mismo ! Hace como un mes. Yo hice el proceso completo y envié por escrito un oficio muy muy detallado y solicité que me explicaran y me devolvieran el dinero”, “Bancolombia es una gonorrea. Conozco a un par de personas que les paso lo mismo, y siempre resultaba que gente en Medellín le sacaba la plata (ni siquiera habían estado allá). El caso es que les tocó mamarse un día entero en la oficina de Bancolombia para que les agilizaran.” fueron algunos de los casos que replicaron.