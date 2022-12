Igualitos a Nequi: los memes que dejó la caída de ‘Daviplata’

Nequi ha sido blanco de críticas (como siempre) tras romper su record por presentar todo tipo de fallas durante tres días seguidos, y sus usuarios están más furiosos que nunca.

Al parecer todo se debería a la progresiva desvinculación de las empresas para que se lleve a cabo la independización de Nequi, del nombre de Bancolombia. La entidad bancaria también ha llevado ‘palera’ por parte de quienes usan Nequi pues su servicio era en conjunto, cosa que esperan deje de suceder luego de la disolución completa.

Pero para desgracia de muchos ayer, no solo Nequi y Bancolombia presentaron fallas en sus productos digitales, uno de los servicios más querido precisamente por esa estabilidad que Nequi no tiene, tuvo intermitencias y las redes sociales no perdieron la oportunidad para comentar y hacerle burla a la situación.

Los memes de las fallas que presentó ‘Daviplata’ y que abundaron en redes

La sorpresa que se llevaron los usuarios de Daviplata fue enorme, pues esta se caracteriza por ser estable y facil de usar, por lo que no es común ver quejas de sus usuarios en redes, y por el contrario son queridos por ser una de las pocas empresas que presenta una aplicación segura.

Nequi es todo lo contrario, he incluso ha sido catalogado como un ‘centro de estafas’.

“Todos utilizando los fallos de Nequi y Bancolombia para recomendar Daviplata y resulta que Davivienda está caído y esa chimbada de Daviplata tampoco está funcionando.”, “Con todo respeto a los Nequi usuarios, pero, si saben que la plataforma es una mierda, ¿para qué la siguen usando? No es como si literalmente existiera Daviplata”, “El ingeniero de sistema de nequi ahora trabaja con daviplata también ?, o también “Ya no se puede guardar plata en ningún lado porque todo se cae, nequi, bancolombia, daviplata,”, entre muchos más, fueron las reacciones de los usuarios de estas plataformas, al ver como ninguna funcionaba.

Llevo 1 hora tratando de ingresar a @DaviPlata, alguien más está en las mismas ? 😒 #DaviPlata pic.twitter.com/CVnOJsrkmL — Sofia Pulgarin ✨ (@life_moviee) November 29, 2022

Nequi y daviplata compitiendo pa ver cuál de los dos son más incompetentes... pic.twitter.com/IgBkD1gsWT — Edwin Fabian Bolivar 💙 (@edwinbolivarhh) November 29, 2022