En la edad de piedra: arruinan función de Barbie a joven por burlas a su pinta en cine

Un joven que se hizo viral por ser víctima de acoso cuando fue vestido de rosa al estreno de la película de Barbie en México, y el hecho de que un medio aparentemente reconocido, divulgara dichas imágenes,

El joven que se llama Ernesto, o en Instagram como @jess.alievno, a traves de un video que subió a su perfil, se pronunció por la forma en que fotos suyas se convirtieron en el hazmerreir de todo el internet solo por su peso y por como lucia para ir a ver la película, donde lo tildaban de parecerse al personaje de ‘El Chavo del 8′. “Ñoño”.

Ernesto, cuenta que recién salió de ver la cinta de Barbie de la sala de cine, empezaron a llegarle mensajes de familiares, amigos, alertándole que se estaban burlando de él y haciéndoles memes en todas las redes sociales.

El joven mexicano lamentó que todo esto se produjera gracias a que un “medio serio”, según él, buscaba causarle daño y burlarse de su imagen a costa de ganar vistas.

Arruinaron la función de Barbie a joven por burlas a su pinta en el cine

La situación se convirtió en una auténtica pesadilla para Ernesto, y exigió respeto sobe todo al medio en cuestión, pues es sabido que el internet de por si hace este tipo de ataques de forma recurrente, no es algo que se esperaría de una compañía como estas.

“Mi plan no era salir y ser la burla de mucha gente que no me conoce... Lo que más me duele no es la burla de la gente, es que este que se dice ser reportero me tomó estas fotos con afán de hacerme daño y con ese morbo”, fue el comentario que el joven dio a través de su video de TikTok.

“Sin duda hay gente mala, pero somos más los buenos. ¡Ánimo, no dejes de ser como eres!”, “No te conocía hasta esto que pasó y te abrazo, que no apaguen tu brillo, pocas personas son únicas y eso vale mucho. Qué valiente al alzar la voz”, entre otras, fueron manifestaciones de apoyo que el joven recibió.

Para terminar con todo este drama, el joven borró el video de su perfil, pero al momento, las criticas no se detienen por su aspecto físico.

Este es el video de una Tiktoker que replicó y comentó sobre la situación, levantando la voz en contra de los ataques que recibió este joven:

Curiosamente, en los mismos días, se hizo viral un padre que fue junto a su hija pequeña a ver la película, y ambos iban con una pinta a juego y usaban un tutú rosado cada uno. ¿Le hicieron el mismo matoneo que a Ernesto? Claro que no.

No se lo hicieron, por el simple hecho de que el si es una persona heterocis, y lo estaba haciendo por su pequeña, pero cundo se es una persona diversa sucede todo lo contrario. Justamente, uno de los temas que la película termina tocando más a profundidad.