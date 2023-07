Para espantarse: así fue como una mujer confundió embarazo con tumor de 12 kilos

Una mujer indígena casi pierde la vida por no saber que en vez de estar embarazada, tenia un tumor de 12 kilos en el vientre, y no fue sino hasta el momento en que ella estuvo a punto de perder la vida, que pudieron reaccionar y salvarla.

Esta colombiana tenía un tumor en su abdomen, y se supo que tuvo lugar . El hecho ocurrió en el municipio de Uribia, en el departamento de La Guajira.

Asimismo, para poder salvarle la vida a la mujer, ella se tuvo que someter a una cirugía que duró varias horas, para extirparle este tumor que en efecto, llegó a pesar 12 kilos.

¿Por qué una mujer colombiana confundió un embarazo con un tumor?

En este caso y como cualquier persona gestante pensaría, esta mujer podía ver claramente como su abdomen aumentaba de tamaño con el paso de los días, y pensaba que era un bebé.

Pero no fue sino has que se sometió una ecografía, que se dio cuenta que en realidad no estaba embarazada, sino que un tumor crecía en su abdomen.

Tras realizarle exámenes exhaustivos, los médicos lograron descubrir que esta gran masa que estaba dentro de su cuerpo y localizada en la zona de sus ovarios y estaba convirtiéndose en un tumor enorme de 12 kilos que obviamente, le causaba incontables dolores y ponía su vida en riesgo.

Impresionante tumor le sacan a paciente Wayuu en Uribia — La Guajira Hoy.com (@laguajirahoy) July 15, 2023

En total, los profesionales de la salud tardaron 10 horas para extirparle el tumor a esta mujer, y en total se supo que pesaba mas de 10 kilos. Este era el peso del tumor con el que ella venia cargando en su vientre.

Al pesarlo y ver su el equivalente total, los medicos con justa causa quedaron muy asombrados de ver algo de esta magnitud.

La mujer ya se encuentra fuera de peligro y se encuentra recuperándose satisfactoriamente.