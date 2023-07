“Solo sirven para la reproducción”: Tiktoker machista se hace viral por horrendos comentarios

Las redes sociales hoy en día y generalmente se están usando para generar controversia y debate por diferentes temas, pero sin duda alguna, el machismo no deja de abundar por esos lados.

Desafortunadamente, esta plataforma ha permitido que muchas personas que no saben siquiera que es lo que dicen, se crean en la capacidad de opinar sobre temas que no conocen, o que bien, no son de su incumbencia.

Este fue el caso de un Tiktoker machista que sin pena alguna subió a sus redes sociales, donde asegura que si las mujeres desaparecieran completamente de la faz de la tierra, los hombres podrían subsistir perfectamente sin ellas.

Claro, metiendo de por medio el tema de la reproducción biológica como lo “único” para lo que realmente son necesarias.

Ahora, si bien el sujeto en su video afirma que su opinión es completamente “inofensiva”, sacó a relucir todo el machismo y la misoginia que lo caracteriza, con comentarios como los siguientes:

“Si todas las mujeres desaparecieran mañana, el hombre podría sobrevivir a excepción del tema de la reproducción”, “¿Que pasaría si crean un útero artificial?”, “los hombres creamos el mundo, y lo volveríamos a generar si fuera necesario”.

Pero la tapa de la botella se enfoca en el hecho de que este tipo sin pena alguna salió diciendo que “las mujeres son seres, sociales y necesitan atención. Los hombres no, usted nunca ha visto a una mujer irse bosque adentro y talar 5 arboles”... ¿Qué necesidad?, cuando una mujer ha hecho mas por el mundo que lo que este tipo ha hecho en toda su vida.

Ah, pero eso sí, todo lo envuelve en un bonito moño de condescendencia finalizando su patético comentario con la típica frase “es solo una opinión y no es nada en contra de las mujeres”.

Si lo que este tipo buscara era ser humillado y atacado en redes por sus comentarios machistas, ignorantes y sin sentido, pues terminó consiguiéndolo, al punto que creadoras de contenido feminista no dudaron en reaccionar y comentar al respecto.

Este es el video del Tiktoker machista colombiano que se volvió viral en redes:

Tiktoker machista se hace viral por horrendos e ignorantes comentarios hacia las mujeres pero no salió bien librado

Las criticas han sido contundentes y han reprochado cada uno de los comentarios que ese sujeto tuvo para dar, y varias tiktokers e instagrammers no se quedaron calladas.

Por ejemplo a esta usuaria no le tembló la mano para hacer una video reacción y “destruyendo” completamente a este sujeto. Su reacción, no solo se encarga de desmentir cada una de las falacias del hombre, sino de seguir exponiendo la misoginia que se sigue promoviendo en redes.

“Esta semana presentamos otro señoro en internet quitándonos valor a las mujeres, esos mismos que pescan y cazan mamuts.” escribió la cuenta de Instagram feminista ‘Somos Jaracandas’.

“Seguro está dolido porque alguna de nosotras no le hizo caso.”, “Espérense a que los marchitos lean el paper de Cara Wall Schaffer et al que acaban de publicar el mes pasado sobre el descubrimiento de que en 50 culturas primitivas las mujeres eran las principales cazadoras.” o “No se sabe ni lavar el prepucio ese man, pero siente la urgente necesidad de hablar estupideces.”, fueron algunos de los comentarios por otros usuarios, y esto es poco, para la cantidad de ataques que le han llegado.