¿Por qué la gente en Colombia está pidiendo “Sound Of Freedom”, y por qué es una película de ‘fachos’?

Sound of Freedom (Instagram (@angelstudios_inc))

En Twitter, especialmente en Colombia, muchos usuarios de la red hicieron tendencia el nombre de esta polémica película que le ha dado la vuelta al mundo por su controversial trama.

Se trata de la película “Sound of Freedom”, y por medio de TikTok fue donde estalló su viralidad e interés. Con un presupuesto de 15 millones ya ha superado los 40 millones de dólares en la taquilla Estados Unidos en recaudación.

Fue recomendada incluso por Mel Gibbson, y se le ha hecho una campaña importante para que se vaya a la las salas de cine a verla, pues trata del trafico infantil y sus consecuencias.

La cinta trata de un hombre que en la vida real, dejó su puesto en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, para formar una organización que se dedica a rastrear y atrapar redes de tráfico de menores.

Pero además del éxito la controversia hacia esta película es bastante alta, e incluso se ha catalogado a quienes le interesa verla de ser “fachos”.

Sound of Freedom Captura de pantalla.

¿Por qué “Sound Of Freedom” es una película de ‘fachos’?

La razón por la que esta cinta se ha vuelto tan controversial, es gracias a las personas que están detrás de la misma.

Por un lado está el actor Jim Caviezel, quien interpretó a Jesús en “La pasión de Cristo”. tiene un rol en la película, y a quien en varias ocasiones se le tildó de apoyar y compartir teorías del grupo de ultra derecha “Qanon”, quienes se han encargado de esparcir noticias falsas en redes.

Mientras que el productor y también actor de esta cinta, Eduardo Verástegui, quien es un politico de la misma ideología ultra conservadora, y se caracteriza por hacer y producir películas con tintes religiosos, y apoya al partido español Vox.

Aún con estos antecedentes, en redes se pueden encontrar comentarios como los siguientes:

“Cuando salió Encanto todo el mundo no hacia sino alabar esa obvia lavada de cara mientras el país ardía”. “The Sound Of Freedom es otra película sobre Colombia, pero cómo que nadie quiere hablar de ella ¿qué será?”, “¿cuándo sale a cartelera Sound of Freedom, película sobre el tráfico infantil que está rompiendo récords en EEUU.”; y así hay centenares mas donde piden el estreno de la película en Colombia.