El horrendo chiste de “Fucks News” no le gustó ni a Juanpis González: así “los paró” en entrevista

Tal vez Camilo Sánchez y Camilo Pardo, se salieron con la suya, y lograron hacer de su “rutina de comedia” algo exitoso, cosa que no sorprende en este país que aplaude todo lo que sea un abuso contra la mujer.

Con sus comentarios a los que ellos catalogan como “humor negro” y las polémicas que estos desatan, hicieron que formatos como “MasterChef Celebrity” o “El Show de Juanpis González” los invitaran a participar.

‘Juanpis González’ incluso con sus comentarios que también suelen crear mucha controversia, se puso los pantalones y paró en seco en plena entrevista a estos dos hombres, por los chistes que hicieron de la muerte de la DJ bogotana Valentina Trespalacios, víctima del estadounidense John Poulos.

Cuando el personaje interpretado por Alejandro Riaño cuestionó a Camilo Pardo por estos chistes, Pardo afirmó que no entendía por qué los criticaron tanto y le daban importancia a esa burla. Es decir, a él toca explicarle con plastilina lo que hace mal.

“Nos pasa que se vuelven más importantes nuestros chistes que la tragedia. ¿Eso cómo puede ser? Pónganle atención a la noticia y no a nosotros, que somos comediantes y ya”, se justificó.

A ‘Juanpis González’ no le gustó lo que escuchó y se ensanchó contra “Fucks News” por no asumir su responsabilidad

La justificación que dio Camilo Pardo no sentó nada bien en el propio ‘Juanpis’, quien después hizo énfasis en el caso de Valentina Trespalacios, y la forma en que trataron la noticia y la tragedia.

Ante esto, el otro miembro del duo, Camilo Sánchez respondió de esta manera:

“La gente perdió la cabeza con ese chiste”, con toda la intención de demostrar doble sentido en su comentario

Eso fue suficiente para que Juanpis’ los parara en seco y se enojara de verdad, algo que no suele pasar en el programa de Riaño, pues es claro que su tono de humor es irreverente y políticamente incorrecto.

“Unos se ríen, otros no. Pero hay una familia escuchando esto. ¿Ustedes ven esto y dicen: ‘Somos noticia’?”, preguntó Riaño muy molesto.

“Yo quisiera que todos se rieran de mis chistes, pero si la familia sufre, yo me siento mal. Quisiera que la mamá de ella sonriera, así fuera algo muy cruel. Pero no puedo dejar de hacer los chistes porque hay un porcentaje de gente a la que esto le gusta”, dijo Sánchez y manteniéndose firme en su posición.

Al cuestionamiento que ‘Juanpis’ le dijo: “¿Usted sabe que hay una familia?”, Sánchez dijo: “Eso no lo sé en el momento de hacer el chiste, pero espero que la familia me vea porque en otros casos hay gente que me dice: ‘Gracias porque no había podido reír del tema’”.

¿A que cabeza le cabe creer que la familia de las victimas de estos feminicidios les va a dar risa que otro individuo se burla de la manera tan atroz con la que acabaron la vida de su ser querido?

En definitiva, la crueldad de Camilo Pardo y Camilo Sanchez no tiene limite alguno.