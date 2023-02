“Sinvergüenzas asquerosos”: ‘Fucks News’ se burla de otro feminicidio, ¿hasta cuándo?

“Los creadores y ‘humoristas de ‘Fucks News’ son tildados de ser unos ‘sinvergüenzas asquerosos gracias a las burlas que hicieron. ¿Hasta cuándo?

Camilo Sánchez y Camilo Pardo, el par que está detrás del aberrante formato llamado ‘Fucks News’, no ha dejado de verse en graves polémicas desde que se atrevieron a sacar chistes del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios hace algunas semanas.

Y es que lo sujetos andan disfrazando de ‘humor negro’ sus comentarios machistas siendo un despropósito completo, pues parece que su hobbie ahora es burlarse de todos los casos de feminicidio y decir que los chistes en esa clase de escenarios hay que hacerse’.

Lo han vuelto a hacer, para les den la atención que tanto necesitan y para despertar polémica, de la manera más ruin y vil que conocen: haciendo chistes del asesinato de Luz Paloma Londoño.

De verdad, ¿cuánto más la opinión pública va a tener que escuchar los comentarios de estos personajes?, ¿acaso no ha sido suficiente todo el dolor y la humillación que la familia Trespalacios ha tenido que soportar gracias a los chistes que son impulsados por esos dos hombres?, ¿Por qué hay gente que les aplaude y se ríe de que a las mujeres las estén matando?

La nueva víctima de sus burlas, y víctima de Fidel Antonio Cordero, hombre venezolano, fue Luz Paloma con quien sostuvo una relación, y le quitó la vida atacándola con un arma blanca.

“Esta semana, mientras hablaban de nuestros chistes y nos criticaban, ocurrió el feminicidio de Luz Paloma Londoño en el Quindío. El novio la mató a puñaladas”, dijo Pardo, tras lo cual Sánchez agregó entre risas: “¿Ven lo feo que es dar una noticia sin chistes?”

“Lo que usted dice es cierto, una noticia sin chistes ni comedia y nadie se enteró de esto, aun cuando es igual de grave que el caso de la DJ. Ahora vamos a meterle chistes para que la gente se entere de lo que pasó”, expresó Camilo Pardo.

No solo se burlaron de lo ocurrido con Luz Paloma Valencia, volvieron a lanzar comentarios respecto al caso de Valentina Trespalacios, y Camilo Sánchez y su compañero sacaron a relucir su xenofobia completa al burlarse de la nacionalidad del asesino de Luz Paloma.

“¿Qué pasó con el man que mató a Luz Paloma? ¿No tenía maletas o algo así?”, preguntó Sánchez y Pardo contestó: “No tenía maletas porque era venezolano”. “Tenía morralitos, entonces le tocó hacer varios viajes”, dijeron entre risas.

Tras del hecho, dicen que gracias a su ‘humor’ que desarrollan alrededor de estos aberrantes casos, muchas personas se enteran de lo que sucede en el país, como si el país no tuviera acceso a las redes sociales o a la television para ver los noticieros, sino únicamente su ‘programa basura’.

Gracias a la polémica por sus palabras, muchos le solicitaron a la Alcaldía de Bogotá que no prestara más el teatro Jorge Eliécer Gaitán, también les solicitaron a los encargados del teatro de hacer lo mismo, pues desde ‘Fuck News’ se promueve la misoginia, el abuso, la revictimización y la burla a las víctimas, desafortunadamente su respuesta fue que ellos promovían el ‘desarrollo a la libre expresión’.

Indignante que la Alcaldesa Claudia López y el IDARTES esté prestando el Teatro Jorge Eliecer Gaitán para que los señores de Fuck News se burlen de las víctimas de feminicidio. pic.twitter.com/byS5YEwdWM — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) February 17, 2023

En redes están cansados de Camilo Pardo y Camilo Sánchez; piden que se les retire su plataforma en teatro y en plataformas

Las opiniones tienen un límite, el humor tiene un límite, y ese par no tiene respeto alguno por la vida de las víctimas de las cuales hacen mofa. Son muchos quienes piden censura contra este show y lo han hecho con los siguientes comentarios:

“Se ríen de las críticas y toman otro caso de feminicidio para nuevamente burlarse. Y ahora le agregan el toque xenófobo hacia los migrantes venezolanos. El feminicidio no es un chiste y la xenofobia tampoco”, “ahora el cuento es que nadie se entera de eso si no es por el humor. Se nota que no ven noticias”, “cero y van tres con estos personajes. Aún no entiendo por qué la gente se ríe en el auditorio de algo tan repugnante”, son algunos de los comentarios que recibieron.

Que se fueron a la gran puta mierda y están haciendo reír solo a bobos hijueputas más brutos que ustedes https://t.co/50dzSFYz9E — J.C (@julioseguran) February 20, 2023

Mi odio por los hombres ya es personal https://t.co/xEE5eItxWl — 💓 (@simp2903) February 20, 2023