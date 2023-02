Los hombres colombianos odian a las mujeres: así han justificado el asesinato de Valentina Trespalacios

El presunto asesinato por parte de John Poulos hacia Valentina Trespalacios deja ver cómo las mujeres en Colombia, incluso después de muertas, son irrespetadas por el machismo: muchos han justificado la muerte de la DJ de 21 años.

Lo más horrible y común en redes ha sido ver comentarios de hombres hablando de " por qué se metió con un extranjero” (como si los feminicidas en potencia no vivieran en un país con 251 asesinatos de mujeres el año pasado). También, de que ella “sabía con quién se metía” o para qué “jugaba con fuego”, como si las mujeres eligieran a propósito a un agresor.

Mujeres, huyan de los hombres que están burlándose del feminicidio de la DJ Valentina Trespalacios o culpándola de su propia muerte. No se merecen más que el desprecio y el ostracismo. Malditos. — MARÍA (@Maria_JoseM472) January 25, 2023

Y en este sentido la culpa también alcanza a la ex esposa de John Poulos, porque la culpan de no “avisar antes”, como si no hubiese sido suficiente alejarse de un ex marido abusivo y establecer una alerta para cada mujer sobre la conducta de alguien que usó el patrimonio familiar para viajar y hacer de las suyas.

Pero también se han metido con la familia de Valentina, llegando a decir que ella engañaba a los hombres para que esta la explotara y les sacaran con su complicidad, sin respetar el dolor de su madre. Una madre que independientemente de todo, perdió a su hija.

Me importa 300 metros de mondá que #ValentinaTrespalacios haya tenido 1000 novios al tiempo, fuera modelo webcam, le gustara ser infiel, no supiera inglés, haya sido una estafadora. Nada, NADAAAA justifica que la hayan matado, nadie se lo merece, y si usted justifica eso VALÓRESE — Patricia (@TrueTime2) January 28, 2023

Sin importar qué, para algunos merecía morir

Si bien Valentina estuvo con otras personas y hasta le habría sacado dinero a Poulos, la justicia debía actuar. Pero para algunos (sobre todo hombres), esto era detonante para que él le diera la muerte que le dio y hasta hacen hilos sacando cada uno de los detalles de su vida y decir que esta “se lo merecía”.

Porque si cada hombre que hubiese sido infiel durante toda la historia ( y de paso engañase a mujeres por otros motivos) mereciese el mismo destino, prácticamente la raza humana se habría extinguido hace siglos.

Hasta hay mujeres que dicen que para qué “se meten con hombres y que de tener hijas las hubiese abortado”, en expresiones de misoginia cada vez más degradantes y aterradoras. Porque las víctimas deben ser perfectas, so pena de ser Amber Heard, degradada en vida por sus conductas con Johnny Depp.

Yo le quitaría colombianas y diría: "las mujeres"

Cuánta razon tiene esta chica....#ValentinaTrespalacios pic.twitter.com/N2UyO3jLxv — Geraldine Pomato Kalezić (@geripomato) January 27, 2023

So pena de que casi no se les crea, como la mujer violada por Dani Alves, que tuvo que renunciar a lo que le correspondía, porque no quería hacer esto por dinero, sino por justicia.

Las mujeres en Colombia y en el mundo aún se balancean en ese cruel y anacrónico equilibrio de la santa o la prostituta, donde tienen que ser inmaculadas para que la justicia opere. Entonces, ¿cómo explicar el asesinato y violación cruel de una menor de edad en Pitalito, por ejemplo? ¿Ahí cómo opera esa lapidación?

Y ni hablar de los enfermos que han hecho memes, han difundido las fotos del cadáver de la joven, que se han burlado, mostrándonos cuán podrido está este país, cuán corrompida tiene su alma. Cuán violento y sanguinario es.

Por otro lado, hay que añadir lo que están haciendo algunos extranjeros en el país: viéndonos como carne de cañón exótica, como mujeres sumisas fáciles de prostituir, explotar y usar. Nuevos colonizadores que llegan, gentrifican, toman lo que quieren, hacen lo que quieren y creen que no tendrán consecuencias. Como John Poulos. ¿Por qué no se habla de eso?

El comentario de este feminicida en potencia frente al cruel asesinato de la reconocida dj Valentina Trespalacios, a manos del estadounidense John Poulos, nos demuestra que el sistema patriarcal es el principal creador de monstruos. pic.twitter.com/DLzyKCq92M — Gustavo Enrique Mestre Cubillos🇨🇴✊🏾 (@guenmecu) January 29, 2023

Valentina Trespalacios bajo ningún concepto “merecía” morir. Y los hombres colombianos deberían revisar su odio hacia las mujeres.