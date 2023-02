“Te vamos a hacer pagar”: mejor amiga de Valentina Trespalacios ahora es amenazada

En un inesperado giro que ha tomado el caso del asesinato de la DJ Valentina Trespalacios, la mejor amiga de la joven se ha visto envuelta. Ahora es blanco de amenazas y la mujer se encuentra temiendo por la vida suya y la de los suyos. Si bien ella no es testigo pues no estuvo en la escena del crimen, se ha visto involucrada por las conversaciones que sostuvo con Valentina respecto a su relación con John Poulos.

Las redes sociales siguen demostrando lo indolentes y tiranas que pueden llegar a ser las personas, a raíz de las burlas, comentarios y hasta defensas al feminicida John Poulos, excusando que acabara con la vida de la DJ porque ‘se aprovechaba de él’ o por ‘dejar que le pagara las cirugías’.

Mientras el caso se sigue esclareciendo, varias amigas de la joven han salido a la prensa y a las redes sociales a contar la vida de la victima de Poulos; entre lo que han dicho, afirman que una de las razones por las que esta historia tuvo un trágico final fue debido a que la DJ se gastó un dinero que le envió el estadounidense para irse de viaje con Santiago, un hombre con quien Valentina sostenía una relación.

Silvana fue quién reveló estos detalles al mundo y ahora es tratada de ‘vendida’

Esto fue dicho por Silvana Nuñez, la mejor amiga de Valentina, y gracias a esas declaraciones se ha visto gravemente afectada, ya que ahora Nuñez se encuentra bajo amenazas y mensajes acosadores, donde le afirman que el haber salido a hablar fue ‘vender’ a su supuesta mejor amiga, y le dicen que eso le va a salir claro.

En otras declaraciones entregadas, Nuñez también contó como ella recibió una transacción de más de 4 millones de pesos (1.000 dólares al cambio) de parte de Poulos, lo que ha hecho que muchos piensen que ella era cómplice del abusador de Valentina, y que se le estaba pagando por espiarla.

Ante esto Nuñez se defendió, aclarando que esa transferencia era para su amiga Valentina, y que ella solo sirvió de intermediaria entre la transacción, asegurando que ese dinero llegó a manos de Valentina el día de la transferencia bancaria.

Asimismo, mostró preocupación al sentirse intimidada tras exponer estas conversaciones, y no pensó que esto se le convertiría en un infierno, pues estos chats ahora son piezas claves en el caso y la investigación.

“Me han dicho que van a atentar contra mi vida (...) ella siempre ha tenido la confianza conmigo, por eso ella tenía su WhatsApp en mi computador”, señalo.

Chats de Silvana Nuñez (Captura de pantalla)

Chats de Silvana Nuñez (Captura de pantalla)

Más que ser una cómplice, Silvana se ha convertido en una víctima más, donde se le ataca y se le amenaza por exponer más detalles del homicida y la intentan pintar como una ‘falsa’ y una ‘aprovechada de la tragedia’.

Silvana Nuñez ha sido un testigo clave en el ‘Caso Trespalacios’

Esto fue lo que Silvana Núñez declaró en la Fiscalía:

“(Valentina) me contó que había conocido a John por internet hace un año. El tipo le mandaba dinero todas las semanas por intermedio de una empresa. Yo veía la relación de ellos muy bien, muy normal”, dijo Silvana Nuñez.

De hecho, Núñez reafirmó el hecho de que estadounidense le enviaba dinero a la colombiana afirmando que le enviaría mil dólares a la DJ. el extranjero le iba a hacer un giro por mil dólares.

“John le iba a realizar una consignación de 1.000 dólares, pero Valentina se había ido para Aruba con Santiago Luna. Ella no sabía cómo hacer para que John no se diera cuenta de que estaba allá. Entonces, Valentina le dijo que tenía un toque por allá en otro lado, y fue cuando le dijo que necesitaba el dinero (1.000 dólares) y que me lo enviara a mí. Ahí fue cuando John, por medio de la casa de cambio MoneyGram, me lo envió”, dijo Silvana al momento de explicar los celos del asesino.

Por su parte, el abogado de la familia, Miguel del Río dijo, narró en la emisora La W, que John Poulos encontró a la joven por redes sociales y empezó a enviarle dinero: “Ahí es donde empezamos a hablar de esos patrones de poder con el dinero (...), eventos de posesión, obsesión, esa instrumentalización, esa manera de cosificar a la mujer como si fuera propiedad de un hombre y esos factores normalmente se pasan por alto, pero son señales de alerta muy importantes”.