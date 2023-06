Indignante: RCN y “MasterChef” le dan pantalla a ‘F*ck News’ invitándolos al reality

Para el capitulo 30 de “MasterChef Celebrity Colombia 2023′ se sabe que los invitados serán Camilo Sánchez y Camilo Pardo, el par que está detrás del aberrante formato llamado Fucks News.

Este duo de ‘comediantes’ sonó bastante cuando se produjo el atroz asesinato de la DJ Valentina Trespalacios hace unos meses, pues en su formato se dedicaron a burlarse sobre la situación, disfrazando lo que decían con ‘humor negro’.

Muchos reprocharon la forma en que estos personajes usaban la fachada de ser una forma diferente de denunciar estas situaciones, pero su excusa no fue lo suficientemente convincente.

Fuck News Camilo Pardo y Camilo Sánchez

El dúo de ‘F#ck News” dejó de ser presentado en teatros, el cual era el método en que los dos hombres daban a conocer y promovía su ‘rutina de comedia’, cuando de gracioso no tenia nada.

Ahora, tras conocerse que el duo tendrá una participación en el capítulo del 29 de junio de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, condenaron al programa por atreverse a darla pantalla a estos sujetos.

Atacan al Canal RCN y a “MasterChef Celebrity Colombia 2023′ por tener de invitados al duo de “F#ck News”

Parece que a los del Canal RCN no les quedó claro que a personajes tan horribles y misóginos como ellos, no se le es puede dar una plataforma. Fueron vetados de presentar su ’espectáculo’ en los escenarios y esa debería ser razón suficiente para entender que sus mensajes no son bien recibido.

En redes, muchos ya se han pronunciado y no solo dicen que no verán el capitulo, condenan a la producción por invitarlos:

“Me parece HORRIBLE, me da completo ASCO que MasterChef Celebrity invite a unos misóginos, a unos asquerosos q se burlan de los feminicidios como fcknews”, “nooo ahora van esos idiotas de fuck news ex fan de MasterChef”, han sido algunos de los comentarios al respecto.

Fuck News en Masterchef que es estooo — 🖤1NIXXY1 // Flower💖 (@Nixxy_211) June 29, 2023

Los comentarios que hicieron el pasado 10 de febrero, fueron el limite para muchos, pues se burlaron del caso de la DJ Valentina Trespalacios y su brutal asesinato: “Donde le saquemos un chiste a esa noticia... eso está una gonorrea”, inició Camilo Sánchez, después le responde Pardo diciendo “está fuerte” “¿Perdió la cabeza o qué?”, afirma Sánchez mientras se ríe, lo peor de todo, el público también lo hace.

Pardo, continua con la burla diciéndole a su compañero “no digamos esta noticia, guardémosla en una maletica″, riéndose, para que Sánchez terminé las burlas afirmando “ya esa noticia botémosla a la basura”, carcajeándose.

Esto ha sido completamente impresentable para la opinión pública, y con toda la razón. El país tildó este feminicidio como un chiste, y un claro reflejo de este ejemplo son este par de personajes que de chistosos no tienen nada.