¿La devolvió?: el desagradable objeto que tiktoker encontró en una chaqueta que compró

Esta creadora de contenido realizó la compra de una prenda de segunda mano, y lo que encontró en uno de los bolsillos de esta, la dejó completamente atónita, y haciéndose viral de paso.

Esta práctica sin duda ha tomado un auge importante en los ultimo años, con la necesidad de hacer la moda una industria mas sostenible. El estigma de adquirir una prenda de segunda ya no es tan grande como lo fue no hace mucho.

Pero ahora, una creadora de contenido de Argentina, en pleno video descubrió un objeto dentro de una chaqueta que compró de segunda y que en el video quería dar a conocer la marca y promocionarla.

Sin embargo, mientras mostraba en cámara cómo venía, las condiciones de la prenda y sus detalles, se dio cuenta que no habían sacado todo de los bolsillos antes de enviarla.

TikToker argentina encuentra una jeringa usada en el bolsillo de la prenda y se hace viral por su reacción

Cuando la joven estaba inspeccionando los bolsillos de la chaqueta, se topó con un “kit sospechoso” y dentro venía una jeringa usada.

Si bien ella no dio mas detalles de lo que haría con el objeto, en los comentarios se desató el caos y la especulación acerca de la procedencia de la prenda.

La creadora de contenido se llama Victoria Volpi, y en su video le comunicó a sus seguidores que cuando realizó esta compra, se dio cuenta que la dueña anterior era de origen asiático,

Además aseguró que la adquirió a través de una página de Instagram.

‘Me compre una campera y se ve que la dueña era china o coreana, no sé. Mira lo que tenía adentro. No lo puedo creer, me dio cosita. Los bolsillos de la campera venían descosido, metí la mano y encontré todo esto. Papeles que no sé si es coreano o chino, alguien si me puede decir, estas monedas y esa aguja, no lo quiero ni tocar. Así estaba en la campera”.

“Es una jeringa, se llama tuberculina. Soy enfermera y vivo con jeringas en los bolsillos tranqui, puede ser por un montón de cosas.”, “que miedo, ¿hiciste el reclamo?, ¿pudiste cambiarla?”, “¿esto es verdad?, cómo te va a venir una campera rota”, “es una jeringa BD que raro que no tenga la aguja. se usa mucho para insulina pero anda a chequear”, fueron algunos de los comentarios que los cibernautas le dejaron a la cibernauta argentina.

Este es el video de Victoria Volpi, que terminó por hacerse viral: