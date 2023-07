Crema “Teatrical” lanza comercial misógino que fue “despedazado” en redes

Los comerciales tradicionales en la televisión aun siguen siendo un método bastante efectivo para empujar la publicidad en el país, pero uno que esta siendo transmitido en los últimos días ha causado bastante indignación por su machismo y misoginia hasta más no poder.

Se trata de una publicidad de la crema “Teatrical”, donde impulsan una crema antiarrugas, y su manera de venderla deja mucho que desear, ya que su tono es de por sí no solo es misógino sino que busca impulsar ideales arcaicos y absurdos.

Si bien la publicidad cumple su función de dar a conocer las características y los “beneficios” de usar esta crema, durante el comercial se escucha la frase “bienaventurada la mujer con valores, que se valora”.

Este fue el video que se empezó a esparcir en redes sociales y que permite oír lo que se dice en dicha publicidad cosmética:

Los comentarios de indignación y rechazo a la misoginia y el machismo del comercial de la crema “Teatrical” no se detienen

Muchas mujeres no dudaron en expresión su completa indignación ante la manera en que la marca está comunicando este mensaje, pues su elección es nefasta y abusiva.

No solo eso, se ve todo el tono religioso tan innecesario que se le metió, el tinte patriarcal y opresor, con el hecho de que es un hombre narrando el copy publicitario y diciendo que una mujer ”con valores, se valora”, solo termina rayando con el abuso de género sin lugar a dudas.

A esto se le puede sumar el hecho de que la modelo de la campaña no es una mujer que aun necesite usar este tipo de productos en su piel, pues gracias a su apariencia, no se ve que esté dentro del rango de edad dentro del target al que suelen enviar este tipo de cosméticos en especifico.

Estos son algunos de los comentarios que el comercial de la crema “Teatrical”, ha dejado en redes sociales:

“Uy yo lo vi hoy y me indigné muchísimo. Qué comercial tan horrible.”, “Esto parece un comercial del cuento de la criada.”, “¿O sea si uno un día se arruga, es que no se valora? o “Es una señora que se plancha las arrugas con la crema para luego poder besar a su marido y sobre todo a su bebé, porque uy no mamá arrugada, gas!”, fueron tan solo algunas de las opiniones que se ven al respecto.

Hasta el momento la marca no se ha pronunciado ante esta polémica ni a explicar la razón de producir un comercial así.