Ni la amistad los salvó: Karol G botó a su estilista y ahora se viste “mucho mejor”

La querida artista urbana colombiana Karol G hizo una aparición especial durante la Semana de la Moda de París, cautivando a todos con su estilo impecable.

Esto, para el desfile de la marca de moda Jacquemus, conocida especialmente por sus bolsos diminutos que eran tendencia tan solo hace un par de años, y lo hizo luciendo un hermoso vestido blanco de seda que acentuaba su cuerpo,

Por este motivo, la colombiana se robó todas las miradas en el prestigioso evento, además de una enorme cantidad de halagos por parte de sus seguidores al vera con un estilo renovado yd diferente en esta nueva faceta por la que se encuentre atravesando.

La marca Jacquemus, invitó personalmente a Karol G a presenciar el desfile, que se realizó en las apoteósicas afueras del emblemático Palacio de Versalles. E este lugar suele ser muy usado gracias a su valor histórico, como uno de los sitios preferidos a la hora de hacer desfiles de las altas casas de lujo de historia y belleza, fue testigo del derroche de moda y elegancia de la cantante.

Con un vestido de seda blanco y una cartera de la última colección de la marca, así como su nueva cabellera rosada, fue el atuendo con el que la antioqueña deslumbró en el desfile.

Ahora bien, hay que tener en cuenta que este look no lo produjo ella sola, sino que contó con la ayuda de su nuevo estilista, quien no solo llegó a ocupar el puesto de la persona anterior, además es considerado uno de los mas importantes y relevantes de la industria de la moda, actualmente.

El nuevo estilista de Karol G, sería nada mas ni nada menos que Law Roach, el encargado de vestir a celebridades de talla mundial, y su cliente mas popular en el momento es la actriz Zendaya.

A pesar de que él se encuentra retirado de esta profesión por el momento, regresó únicamente para vestir a ‘La Bichota’ en esta ocasión.

Law yo se Que ya no sos estilista pero por favor se el estilista de Karol G https://t.co/WbbzWG4m2l — Julie (@JulietteCerrato) June 26, 2023

Karol G habría botado a su estilista anterior por que ‘no la vestía bien’, según sus fans

Quienes siguen de cerca la carrera de Karol G, sabrán que su anterior estilista era su mejor amigo Daiky Gamboa, quien además estuvo a su lado por muchos años.

Hasta el momento, se sabe que Karol G fue la única jefa que tuvo, y vivieron juntos por tres meses en Miami, la acompañó durante su gira en Europa y hasta logró conocer otro continente gracias a ella.

Su cara ya es bastante conocida en las redes sociales de Karol G, y es su cómplice de fiestas. Hasta se tatuaron mutuamente durante su famoso video de 200 copas.

Pero sus seguidores ya estaban cansados de que la evolución en el estilo de la cantante de ‘Tusa’ no se notaba, sobre todo por el nivel de ascenso que vio su carrera en tan corto tiempo.

Su cara ya es bastante conocida en las redes sociales de Karol G, y es su cómplice de fiestas. Hasta se tatuaron mutuamente durante su famoso video de esta decisión y por ‘botar’ a su anterior estilista.

que Law Roach ni que nada, Karol G acaba de decir que el mismísimo Simon Porte Jacquemus fue quién eligió su look para asistir a Le Chouchou 🌸🍒 pic.twitter.com/QmPqo0HH8I — out of context theinexpert 🔮✨ (@WonderMafe) June 28, 2023