Hasta ahora ‘Masterchef Celebrity Colombia’ ha demostrado que es una excelente vitrina para exaltar o motivar a los amantes de la gastronomía a desarrollar importantes proyectos o carreras luego de su participación.

No en vano, luego de saberse que el Padre Walter Zapata fue quien salió de ‘Masterchef’ el pasado 18 de junio de 2023, los fieles televidentes no solo estuvieron en contra de esta eliminación, sino que recordaron cómo algunos participantes que triunfaron y otros que no lograron aún así salir adelante y materializar sus sueños.

Participante de 'MasterChef Colombia' no se le quedó callada a Christopher Carpentier Foto: Captura de YouTube

Es así como los nombres de Federico Martínez y María Luisa Arias resurgieron una vez que en las redes se generó un intenso debate sobre los triunfos y fracasos de algunos concursantes quienes hasta han creado un imperio en Colombia que lleva su sello y conocimientos culinarios.

De ‘Masterchef Celebrity Colombia 2023′ surgen importantes proyectos

Por eso los concursantes que brillaron en 2015 durante su paso por ‘Masterchef Celebrity Colombia’ Federico Martínez y María Luisa Arias han sido un claro ejemplo de disciplina y pasión para este reality.

Sobre todo, porque más allá de unirse para crear una empresa de catering y de repostería, sino que además se casaron y crearon una bella familia dedicada a su emprendimiento tan famoso en Colombia.

Ellos no desaprovecharon su paso por la cocina más prestigiosa, ya que juntos han logrado posicionarse como los mejores en su servicio y en sus preparaciones.

Hasta ahora la feliz y exitosa pareja que formó parte de la temporada 1 de este reality lleva su negocio a través de las redes sociales, sin embargo, hace unos años lograron consolidar su local de repostería en la que ofrecen postres deliciosos además de muy famosos entre los colombianos.

Concursantes de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ que crearon un imperio gastronómico Foto: Instagram @marialuisa_masterchef

Pero, ellos no fueron los únicos en lograr sus sueños, pues la reconocida actriz Carla Giraldo también abrió su restaurante/café que bautizó como ‘El industrial’ y ahí ofrece un amplio menú para los comensales.

Este lugar es muy concurrido por la buena tención, así como por la calidad de la comida y sobre todo, porque quien lo visite se va con la grata experiencia o presencia de la actriz que también se motivó al negocio gastronómico luego de su paso por el programa.