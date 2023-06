“No juzgan los platos sino las personas”: duras críticas al jurado de ‘Masterchef 2023′.

Al saberse quién salió de ‘Masterchef’ el pasado 18 de junio, no hubo quien no comentara los aspectos más negativos del tan controversial reality que esta temporada está más polémico que nunca.

Por eso, tras saberse que el Padre Walter Zapata es quien debía decir adiós de la cocina más reconocida de Colombia, recayeron en las redes sociales del programa cientos de comentarios en los que fueron duramente señalados los miembros del jurado conformado por los chefs: Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

Las razones por las que la nueva temporada de ‘Masterchef’ ha sido catalogada como ‘mediocre’ Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

A ellos los catalogaron de “injustos”, pero sobre todo alegaron que ellos realmente no están enfocados en eliminar a quienes realizan los peores platos, sino que se están dejando llevar por el carisma o no de los concursantes.

¿Quién salió de ‘Masterchef el 18 de junio?

Incluso, hubo quienes fueron más allá y aseguraron que el jurado de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2023′ realmente lo que analiza es a las personas y si no son de su agrado, las eliminan por completo del show gastronómico.

Y todo ello sucedió una vez que el Padre Walter no cumpliera con el reto de la preparación del bife de lomo que además de quedarle un poco salado, no lo acompañó con la guarnición requerida para el emplatado.

Ni Dios lo salvó, cometió un pecado y adiós: este fue el tercer eliminado de ‘Masterchef’ Foto: Instagram @padrewalterz

“Muy muyyyyyy injusta la salida del padre, osea porque no puso la salsa, no me parece justo”, “Yo creo que el jurado está juzgando más a las personas que a los platos”, “Al padre lo sacaron porque no les sirve para el rating , él no genera peleas , ni malas vibras , ni cizaña, es un buen ser humano....”.

Esas fueron algunas de las opiniones que quedaron como evidencia del malestar que generó la salida del participante religioso quien a criterio de la mayoría llenó de armonía y fe el set del reality.

