¿Le da asco? Por esta razón Claudia Bahamón no prueba los platos en ‘Masterchef’ Instagram @claudiabahamon

¿Quién salió de ‘Masterchef Celebrity Colombia 2023′? es una de las preguntas que se hace cada televidente después del reto de eliminación que se realiza cada domingo.

Sin embargo, a pesar de que esto es lo que acapara la atención de todos, su presentadora Claudia Bahamón se dio a la tarea de opacar un poco la despedida del Padre Walter Zapata quien no continuará en la cocina más famosa de Colombia, pues hizo una contundente declaración sobre lo que pasa en el reality.

Claudia Bahamón en MasterChef (Captura de video.)

Y es que ella enumeró las razones por las que no suele probar ni un bocado en el programa. Con esto muchos quedaron sorprendidos, pues nunca habrían imaginado que se trataría de algo que estuviera incluido dentro de las normas del show.

¿Claudia Bahamón está embarazada?

En primer lugar, Claudia Bahamón despertó la inquietud sobre su aparente nuevo embarazo, pero la realidad es que ella solo se encargó de recordar los momentos más tiernos que surgieron tras la noticia de saberse madre.

Pero, esto fue aminorando una vez que explicó que en ‘Masterchef Celebrity Colombia 2023 capítulo 18′ hay reglas que cumplir y una de ellas es que como presentadora solo deber ejecutar su rol como puente o mediadora entre los concursantes y el estricto jurado.

Las razones por las que la nueva temporada de ‘Masterchef’ ha sido catalogada como ‘mediocre’ Foto: Instagram @masterchefcelebrityco

Además, reiteró que solo está autorizada a hacerlo cuando Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría o Christopher Carpentier se lo piden para dar un comentario complementario sobre algún plato.

Y por si fuera poco, aseguró que al ya tener tantos años siendo testigo de tantas preparaciones en vivo, esto ya no le apetece, además que confesó que no es “buena actriz” para expresar con gestos o comentarios que está bueno y qué no.

Con ello deja claro que no le gusta improvisar, ni mucho menos incumplir las normas del reality gastronómico,, ni mucho menos caer en polémicas sobre sus opiniones sobre cada participante y sus recetas.