Alina Lozano y Jim Velasquez ‘se volvieron insoportables con su relación’ según redes

La actriz Alina Lozano y su novio Jim Velasquez de 23, siguen dando razones para que los critiquen, según sus propios detractores, pues muchos ya están ‘cansados’ de la forma en que la pareja ha explotado la relación que ‘aparentemente mantienen’.

Lo que desató toda esta actual polémica se debe a que el también actor Jim Velasquez, le propusiera matrimonio en vivo y en directo en un programa de TV.

Alina, de 54 años, y Velasquez, de 23, con una diferencia de edad de 31 años, ahora suben bastante contenido juntos a redes, donde le ven el lado divertido a las burlas que reciben y hasta ‘exigen respeto’ ante el amor que profesan

Las críticas han sido tantas, hasta el punto de asegurar que este romancé no es más que un negocio que ambos se ingeniaron para dar de qué hablar, o que es simplemente una estafa por parte de ambos.

Esto ha llevado a que en reiteradas ocasiones, la pareja deba salir a “aclarar” que lo suyo no es mentira, pero siguen sin creerles por la manera en que siguen buscando ‘llamar la atención’ con cada publicación en redes que hacen.

Lo que mas les critican ahora, es el hecho de que no pudieron mantener su relación ‘en silencio’ y por todas las conductas que han tomado es lo que lleva a los cibernautas a pensar que todo es un montaje.

“La verdad con respeto te digo que ustedes ya pasaron los límites de lo divertido a lo ridículo”; “Ridículos es lo que son con tantas bobadas”; “No le pongan atención a eso... vivan su vida, y los demás que sufran...”Un burlesco !!! Que pesar Alina tan talentosa, admirada y estar en estás con un inmaduro” o “Pues no cuenten las babosadas que hacen todos los días, ya están muy mediocres, no saben que más estupideces hacer”, han sido algunas de las criticas que les han dado.

Alina Lozano y Jim Velasquez se pelearon, lo subieron a Instagram, y los “despedazaron” en los comentarios

En un video que montaron en la cuenta de Lozano, se puede observar a la pareja “pelear” ante las cámaras. Allí, Velásquez le reclama por los comentarios que recibe de otros hombres.

Después, nuevamente Velázquez decide regañar a su novia por la manera en que iba a ir vestida a la cirugía que él le pagó. Alina llevaba un vestido bastante sugerente.

“¿Y te vas a ir vestida así?”, le Velásquez a su prometida. Lozano le responde “¿Y cómo se va uno para una cirugía, amor, si allá le ponen a uno la bata y todo eso?”.

Velásquez “molesto”, continuo diciéndole “Te llevas un pantalón de pijama, te vas con un saco, o sea”, continuó el actor.

Pero Alina se resistió y le dejó muy en claro que ella no se cambiaría de pinta, diciendo “Yo no me voy a ir con pijama desde acá. Ya el doctor, con su protocolo, dirá todo lo que tengo que hacer. Vamos, amor”.

Los comentarios ahora solo son burlas en su contra y les están pidiendo que mejor ya “dejen el showcito”:

“No les creí nada pero son buenos comediantes”, “debería darles vergüenza estar saliendo con esas ridiculeces”, “se nota que a esa vieja le afectó la menopausia” o “Tan viejos y tan ridículos”