¿Tan solo 8 millones? Jim Velázquez le dio ‘sorpresita’ a Alina Lozano, pero su reacción fue inesperada

Alina Lozano es una famosa actriz quien ha generado polémica en los últimos meses luego de confirmar su relación con el también actor Jim Velázquez. Sin embargo, las críticas no han faltado debido a la diferencia de edad de 30 años con la que cuenta la pareja, pero esto fue impedimento, pues el joven le propuso matrimonio hace varios días.

Y es que el tiempo que invierten en su proyecto digital no es algo que se dé de la noche a la mañana, y así lo han dejado ver. Recientemente, compartieron un clip con el que desataron varias dudas entre sus seguidores con respecto a las ganancias que obtendría cada una y la manera en las que suelen dividirlas teniendo en cuenta que tienen un mismo canal.

El video al parecer, se trata de una cámara escondida con el fin de realizar una broma en donde la víctima en este caso resulta ser Alina mientras que Jim aseguró que le tenía una sorpresa preparada, pues decidió hacerle un regalo por su cumpleaños adelantado. Ante el hecho, la actriz aseguró: “No, pero sí mi cumpleaños es en enero”.

En medio de risas, el actor le pidió que no le dijera “bebé”, pues no le gustaba este apodo. Segundos más tarde, Jim hizo que Lozano cerrara los ojos con el fin de mostrarle el regalo el cual se trataba de unos lentes Versace. Ante el inesperado regalo, la actriz no dudó en emocionarse e indicar que para ser ‘chiviados’ estaban muy lindos y hasta parecían originales.

Posteriormente, Velázquez resaltó que estos eran originales: “Amor si, me costaron 2 mil dólares o sea como 8 millones de pesos”. En principio, Alina se sorprendió y no dudó en preguntar el valor que entonces había tenido el anillo de compromiso que Jim le dio el pasado fin de semana, por su parte, el creador de contenido decidió evadir el hecho mientras que la actriz indagó sobre el motivo del regalo, pues según ella, es lo menos fashion posible.

El actor indicó en medio de risas: “Tú estás trabajando en las redes sociales, se tienen que ver los lujos, se tiene que ver la plata”. La seriedad de Alina fue más que evidente en donde resaltó que no tenían dinero y que si él tenía otros proyectos ajenos, revelando que este había sido costeado de la cuenta que ambos tienen y el cual sería de las ganancias que obtienen a través de las redes sociales con la que estaría planeando viajar a París.

Alina no dudó en esconder su molestia y reiteró: “Yo no necesito unas gafas de 8 millones que además salieron de la cuenta que ambos tenemos, como haces eso, eres un bruto”. Lo cierto es que lo ocurrido se trató de una broma que al final fue revelado, sin embargo, el enojo para Alina no cambió, pues resaltó que era algo que odiaba.