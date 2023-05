Este es el famoso colombiano al que no maltrataron como Alina Lozano por estar con alguien mucho menor que él, mientras que a Lozano ‘le cayeron con toda’.

La actriz colombiana qué a este momento tiene 54 años, y su novio llamado Jim Velásquez, que tiene 23, dejaron impactados a todos los televidentes del magazín de City TV Bravissimo, cuando esté último le pidió matrimonio en vivo y en directo mientras realizaban una entrevista.

La pareja de Alina Lozano y Jim Velásquez ha causado mucha controversia en los últimos días, aparte de la enorme diferencia de edad que existe entre ambos, ahora están comprometidos. Eso significa una diferencia de casi tres décadas a una relación que lleva casi un año de haberse confirmado, y en redes no han dudado en opinar diciendo que el joven perfectamente podría ser su hijo o su nieto.

El hecho se dio el pasado domingo 28 de mayo, y mientras daban una entrevista en al programa Bravíssimo del canal City Tv, Velásquez confesó el amor que sentía por su pareja, y le pidió matrimonio en vivo. Claramente esto produjo que la actriz de Pedro el escamoso, no pudo contener el llanto y le dio el esperado: Sí.

Desde este momento las redes sociales solo se han burlado y aparte de decir que ‘todo este tiempo creían que eso era actuado para llamar la atención en redes’, la indignación no deja de sentirse.

Aun así, esta no es la primera vez que en el entretenimiento colombiano se ve una pareja con tal diferencia de edad, pero a comparación con el revuelo que causaron Jim Velasquez y Alina Lozano, este otro romance no tuvo comparación alguna.

El famoso al que no maltrataron como Alina Lozano por estar con alguien mucho menor que él

Se trata de la pareja que conformaron la actriz Ana Lucía Domínguez, recordada por su participación en ‘Pasión de Gavilanes’, y su matrimonio de dos años con el comediante David Alberto García Henao, conocido como ‘Jeringa’.

En una entrevista que tuvo la actriz, junto al periodista Juan Diego Alvira, ella destapó detalles de las razones de sur elación con el comediante. Efectivamente este amorío no fue tan controversial para el público, cuando en esta ocasión las edades eran mucho mas debatibles, pues el tenía 30 años en el momento y ella 18.

De acuerdo con lo señalado por Ana Lucía, ella se caso con ‘Jeringa’ para irse a trabajar a los Estados Unidos. Curiosamente a él le salió la visa y a ella no: “Yo había llevado todos mis papeles y a mí me decían siempre: ‘A ti nunca te la van a negar (la visa)’, porque es raro que se la niegue a un artista, además con todos los papeles que llevaba y todo eso. Me la niegan y a mí me dolió mucho perder esa oportunidad”, dijo Dominguez

Ante esa situación, decidió contraer matrimonio con ‘Jeringa’ con el fin de facilitar los trámites:

“Con la visa que él tenía, nosotros nos casábamos y, automáticamente, al otro día a mí me daban visa para irme a Estados Unidos; por eso fue el matrimonio. Yo nunca lo conté, pero fue así. Obviamente, nos queríamos mucho, teníamos una relación muy bonita, pero fue un tema más de emergencia para yo poder hacer mi novela”, afirmó Ana Lucía. Así fue como la pareja contrajo matrimonio en el año 2001

Ahora, su relación terminó porque las cosas no funcionaron a distancia, y no tiene relación con aquellos rumores de violencia domestica que tanto circularon en su momento.

“Pasó una relación muy bonita, estuvimos allá (Estados Unidos]) dos años y a mí me invitan a hacer ‘Pasión de gavilanes’. Cuando me regreso a Colombia, pues ya, obviamente, la distancia… se acaba la relación. Quedamos de muy buenos amigos porque, además, (‘Jeringa’) es una gran persona, un gran ser humano. Fue una relación muy linda” concluyo la actriz.