Ana Lucía Domínguez actuó con su esposo en ‘Pálpito’ y pocos lo notaron: ¿qué personaje tuvo?

La segunda temporada de Pálpito llegó a Netflix en abril con una trama cargada de con mucho más drama, acción y pasión, pero también con un elenco refrescado por la adición de varios talentos.

Entre los actores que se sumaron al reparto de la serie en esta entrega estuvo alguien muy especial para la protagonista, Ana Lucía Domínguez: su marido, el también actor colombiano Jorge Cárdenas.

Ana Lucía Domínguez y su esposo actuaron juntos en Pálpito 2

El histrión compartió varias escenas con su amada en la segunda parte de la intrigante ficción, escrita por el venezolano Leonardo Padrón, con una participación especial dentro de la exitosa trama.

En la serie, también encabezada por Michel Brown y Sebastián Martínez, Cárdenas interpretó a un matón contratado por Zacarías Cienfuegos para secuestrar a la heroína, Camila Duarte, en Turquía.

Jorge Cárdenas en 'Pálpito' | Instagram: @cardenasjorgee

Jorge Cárdenas en 'Pálpito' | Netflix

Gracias a sus papeles, los esposos compartieron escenas llenas de acción que dejaron más de uno con el corazón en la boca. En especial, en el primer episodio, donde protagonizan una persecución.

Sin embargo, probablemente debido al vestuario que lleva al comienzo, pocos pudieron reconocer que Jorge estaba detrás de este villano menor que apareció para desestabilizar la vida de Camila.

Jorge Cárdenas en 'Pálpito' | Netflix

Jorge Cárdenas en 'Pálpito' | Netflix

¿Cómo fue para Ana Lucía y Jorge actuar juntos en la serie de Netflix?

Durante el rodaje, la pareja que lleva 15 años casada tuvo que guardar silencio sobre la incorporación del actor y no tenían permitido compartir en redes sus momentos entre escenas.

No obstante, en la premier de la producción en Colombia, revelaron su gran secreto ante las cámaras y se sinceraron sobre cómo fue trabajar juntos por segunda vez en sus exitosas carreras actorales.

“Ya habíamos estado hace unos años juntos en el set, aunque no participamos mucho”, expresó el intérprete de 52 años en una entrevista desde la alfombra roja con el periodista Carlos Ochoa.

“Pero aquí ha pasado lo que ha pasado durante estos 16 años y es que yo la persigo todo el tiempo. Estoy detrás de ella”, comentó sobre el personaje que interpretó dentro de Pálpito 2.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas en el tras cámaras de 'Pálpito' | Instagram: @analuciado / @cardenasjorgee

La actriz de 39 años, por su parte, aseguró en la misma conversación con Ochoa que la integración de su marido al proyecto más importante de su carrera hasta ahora fue como un “regalo de Dios”.

“Fue muy lindo. Fue emocionante y fue un regalo de Dios, porque cuando me dijeron: ‘¿Tú sabes quién va a ser tu matón?’. Yo pensé que iba a ser un actor de Estambul”, compartió Domínguez.

“Y me dicen: ‘no, Jorge Cárdenas’. Y yo: ‘¿Va a ir conmigo a Estambul y va a trabajar conmigo todas las semanas allá persiguiéndome?’. Yo no lo podía creer”, añadió la artista.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas en el tras cámaras de 'Pálpito' | Netflix / Instagram: @cardenasjorgee

Cárdenas además reveló que las grabaciones de Pálpito se le “cruzaban” con las de la octava temporada El señor de los cielos, pero decidió dejar todo por ir a acompañar a su esposa.

“A mí me importó cinco. Yo salí y me fui”, relató. Cuando lo llamaron para presentarse a los ensayos de la superserie de Telemundo, informó que no iba a poder llegar porque estaba en Estambul.

Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas en el tras cámaras de 'Pálpito' | Instagram: @cardenasjorgee

Además de trabajar juntos en la serie de Netflix, los esposos también aprovecharon el viaje para recorrer juntos varios lugares emblemáticos en el territorio turco, como la casa de la Virgen María.

Tras el lanzamiento de la última entrega de Pálpito, ambos finalmente publicaron imágenes con su experiencia tras cámaras en esta serie. En varios instantes, se los pudo ver derrochando miel.