La esposa de Jorge Enrique Abello, María Isabel Gutiérrez sigue dando de qué hablar en las redes sociales, sobre todo desde que se conoció la diferencia de edades entre ellos.

Pues, esta joven de 32 años y el actor de 55, sellaron su amor desde 2012 momento en el que se unieron para así consolidar la familia que hoy día tienen al lado de sus dos hijos.

Jorge Enrique Abello tiene una esposa 23 años menor que él: por eso trabajó feliz en ‘Ana de Nadie’ Foto: @belgutierrezcelia

Por eso, no han parado de ser objeto de críticas contundentes, pues ante la marcada distancia que hay entre ellos, han sabido entenderse y madurar juntos, sin embargo, no les faltan los comentarios en contra, porque, a criterio de algunos de sus seguidores, hay fotos que delatan lo joven que ella se ve, mientras que él no.

María Isabel Gutiérrez esposa de Jorge Enrique Abello sigue causando furor en las redes sociales

En sus redes sociales María Isabel Gutiérrez, esposa de Jorge Enrique Abello siempre se muestra muy familiar, al lado de sus hijos y esposo.

Pero, también sorprende y cautiva al desfilar la ropa deportiva que forma parte de su marca Palomino en la que se evidencia su juventud y la notable diferencia de edad que hay entre ella y el actor de ‘Ana de Nadie’.

Por eso, no cesan los comentarios en contra de la pareja, si embargo, ellos siempre han salido adelante tras cada obstáculo o duro señalamiento en el que siempre hacen “las odiosas” comparaciones de edad.

Además, aquí esta joven deja ver que es toda una profesional, seria y responsable que está dedicada de lleno a sus ocupaciones como arquitecta y empresaria o dueña de su marca personal de ropa.

Las fotos más sensuales de la esposa de Jorge Abello por la que la critican tanto Foto: Instagram @belgutierrezcelia

Y por si fuera poco, deja ver que es una mujer entregada por completo a su familia, en especial a sus hijos y a su esposo con quien cada vez que se fotografía a su lado, le llueven las críticas.