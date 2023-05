Se habían tardado, ya hay drama en MasterChef: Julio Herrera “atacó” a Chris Carpentier.

Los malos entendidos ya se iniciaron en este reality en el que siempre predominan los momentos más polémicos y hasta difíciles de enfrentar entre los concursantes y los televidentes, por eso no era de extrañar que ya se colaran en las redes sociales algunos comentarios sobre lo sucedido entre el actor y el guapo chef quien al parecer estaría coqueteando con Aída Bossa.

Esto encendió las alarmas y ocurrencias entre quien se hizo famoso al interpretar al recordado Freddy Stewart Contreras, mensajero de la empresa EcoModa, pues él mantiene una relación muy sólida con la también actriz quien tendría mucha cercanía con el chileno que arrasa en este espacio con su sex appeal.

Julio Herrera “atacó” a Chris Carpentier y con eso se inicia la polémica en Masterchef

Y es que en el promocional en el que aparece Julio Herrera en Masterchef se puede apreciar cómo el actor hizo un recuento de lo que sería capaz de hacer en esta temporada y lo que no en base a los “errores” que ya cometió su amada. Por eso, recordó algunos comentarios o acciones que ella hizo, entre ellos, el coquetear con Chris Carpentier y todo lo hizo en medio de las risas, sarcasmos y una que otra indirecta.

Con esto, sus fans no pararon de reír y de asegurar que sí se siente en tono de hombre celoso en su intervención para el promocional del programa en el que al parecer ya se da inicio a las polémicas y demás desacuerdos entre los concursantes y los implacables jurados. “Lo que no haré, que sí hizo Aída en ‘Masterchef Celebrity’ es decir: ‘Chucha pelua’. Mote: Esa vaina no. Además, porque ella me obliga a comerlo en la casa, me obliga. Cantar: No voy a cantar, pero ni a bala, es que ella es la que entona, yo no entono. Bueno, yo entono con un traguito”, dijo el actor en su video.

Y luego de ello expresó que estará muy atento a los pasos de su esposa para así evitar que vuelva a coquetear con el reconocido chef.