Los celos te frenan: participante de MasterChef Ecuador contó las razones por las que no participó antes

En el segundo capítulo del show los jueces reunieron a los tres participantes de este ingrediente secreto y les preguntaron porque querían estar en MasterChef Ecuador, para lo que los candidatos respondieron, sin embargo, la sorpresa fue cuando Johanna reveló haber vivido una matrimonio en el que sufría violencia de género y confesó las razones por las que no había participado antes.

“La verdad no me había presentado antes porque estaba casada, y ahora que me divorcié encontré un impulso para estar acá. Viví una relación con muchos celos, me controlaban, me separaron de mis amigos, mi familia y hasta hubo agresiones. ”, contó muy conmovida.

El plato que le otorgo mandil blanco a Johanna

Johanna se ‘peleó' el puesto con otros dos participantes, sin embargo, los tres pasaron. León preparó un portobello relleno sobre una cama de pimientos salteados de colores. La primera en degustar su preparación fue la chef Irene “para mi es un muy buen plato ganador”, dijo. Por su parte Jorge Rausch dio sus críticas y en su mayor parte fueron positivas. Finalmente, la chef cuencana la llamó “estratega” y con gestos de agrado le dijo gracias.

¿Quién es Johanna León?

La guayaquileña Johanna León, quien tiene 44 años es parte de los 23 cocineros de la cuarta temporada de MasterChef Ecuador. Es amante de los postres y pastelera creativa de su ciudad. En su cuenta de Instagram cuenta con un poco más de mil seguidores, y está ansiosa de avanzar dentro del reality de cocina.