“La man no tiene nivel, no sabe cocinar”: participante de MasterChef se pronuncia sobre la salida de ‘azulita’

Katherine, conocido como ‘azulita’ tomó la decisión de salir de las cocinas de MasterChef, luego de enfrentar el reto de eliminación y no subir al balcón. Érika Vélez, presentadora del show intentó intermediar entre la participante y su decisión, sin embargo, la respuesta de ‘azulita’ fue negativa. “No voy a dar razones, me las conservo”, dijo.

Jamil fue el más molesto con su salida

Los compañeros en el balcón comentaban que para que insistió en entrar a las cocinas y le quitó un lugar a otro persona que quizá si quería estar dentro del show. Sin embargo, Jamil no dudó en decirle todo lo que pensaba a ‘azulita’.

“La verdad es que fue una forma muy cobarde de salir de MasterChef Ecuador, si no era ahora era en la siguiente porque la man no tiene nivel y no sabe cocinar. Ganó la caja misteriosa gracias a que Johanna Cedeño es una crack”, escribió en su cuenta de Instagram.

Críticas en redes

Como era de esperar en las redes, las críticas estuvieron a flor de piel, y los internautas no dudaron en hacerles saber su malestar a Katherine, pues muchos la tildan de arrogante y descortés.