“Que viva el colágeno”: critican pedida de mano que le dieron a Alina Lozano en vivo.

La actriz colombiana qué a este momento tiene 54 años, y su novio llamado Jim Velásquez, que tiene 23, dejaron impactados a todos los televidentes del magazín de City TV “Bravissimo”, cuando esté último le pidió matrimonio en vivo y en directo mientras realizaban una entrevista.

La pareja de Alina Lozano y Jim Velásquez no ha dejado de ser polémica y controversiales en el entretenimiento colombiano, por la clara y enorme diferencia de edad que existe entre ambos.

Eso significa una diferencia de casi tres décadas a una relación que lleva casi un año de haberse confirmado, y en redes no han dudado en opinar y burlarse al respecto, diciendo que el joven perfectamente podría ser su hijo o su nieto.

El hecho se dio el pasado domingo 28 de mayo, y mientras se encontraban dando una entrevista en al programa “Bravíssimo” del canal City Tv, Velásquez confesó todo el amor que sentía por su pareja, y le pidió que estuviese a su lado por mucho tiempo.

Inmediatamente, el joven de 23 años y creador de contenido se arrodilló y le pidió formalmente que se casaran. Claramente esto produjo que la actriz de “Pedro el escamoso”, no pudo contener el llanto y le dio el esperado: “Sí”.

Desde este momento las redes sociales solo se han burlado y aparte de decir que ‘todo este tiempo creían que eso era actuado para llamar la atención en redes’, la indignación no deja de sentirse.

Los cibernautas no recibieron esta noticia de manera positiva, y no se han demorado en afirmar que esto no es más que una fachada y un “chiste”, burlándose de esa pedida de mano.

Aunque Alina en mas de una ocasión dejó muy en claro que este romancé es, en efecto, real. Añadiendo el hecho de que le gusta ir “contra la sociedad y su pensamiento con respecto a las mujeres mayores y los hombres menores”.

“Me parece chévere que piensen que es actuado, porque es tanta la negación que la gente hace de la posibilidad de que una mujer mayor esté con un hombre joven, que prefieren verla como ‘sugar mommy’. Si prefieren verla como que es una actuación, denle. Igual, no soy su ‘sugar mommy’, él trabaja desde que lo conozco. Él ya generaba sus ingresos en redes”, le dijo recientemente a la emisora Tropicana.

Este es el video que dejo comentando negativamente a más de uno:

“Cómo tratan de engañar a la gente”, “El programa mas harto de la tv colombiana les toca mostras bobada para que sintonisen ese programa tan malo”, “Eso no es amor... es ridícules...naaaa, ya se pasan de payasos.” o “En serio son novios? Pensé que eran madre e hijo” son algunas de las críticas que la pareja recibió por hacer esto.