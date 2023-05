“No me lo cuide, Paolita”: Mujer ‘tóxica’ de conductor se hace viral por reclamar por una ‘bobada’

Y es que las redes sociales no perdonan ni una. En esta ocasión, una señora se hizo viral por Twitter después de que la persona que la expuso, contara las razones por las que lo hacia.

En la captura de pantalla que circula en la red social, se ve como la mujer de ‘Cristian’ le reclama esta muchacha por el hecho de que ‘hombre’ la tiene que ir a recoger para llevarla al trabajo en horas de la madrugada. Presuntamente ella le pagaba para que fuera su conductor y la llevara a su destino de trabajo.

“Vengan, cuál es la necesidad de tener una relación si van a vivir así de mal.”, dijo esta persona y dejando ver en la conversación, la forma en que la trató solo para hacerle el reclamo ‘innecesario’. La mujer le respondió muy tranquilamente haciéndole saber que dejaria de pagarle a ‘su hombre’ por sus servicios de transporte.

Vengan, cuál es la necesidad de tener una relación si van a vivir así de mal. pic.twitter.com/NkX7wL4nOs — MAC (@alejandracalvo1) May 26, 2023

Pero la situación no se detuvo allí, la cibernauta adjuntó otra captura de pantalla donde dejó en evidencia que esta mujer la buscó para tratarla mal nuevamente, pero esta vez por llamada telefónica.

Todo después de que ella llamara a Cristian para informarle que así como lo pidió ‘su esposa’, ella no usaría más de sus servicios, además ‘porque le daba miedo’ la manera en que fue abordada por su pareja: “Me llamo a putearme porque le dije al man que no me transportara mas. Que me daba miedo su novia. Gracioso pero no de risa.”, informó la cibernauta.

Rápidamente, la sección de comentarios se llenó de burlas contra la mujer. Si bien algunos le reprocharon a la cibernauta por no haber tenido sororidad on la mujer sino que la expuso, muchos la defienden afirmando que esa no es la manera de abordar a alguien.

“Respuesta: Creo su esposo necesita un nuevo trabajo o usted un casco propio. Se siente tan bonito pensar que de mi dinero su esposo tal vez lograba pagar las flores que alimentan su hermosa relación”, “Imagínense que en vez de tener sororidad prefirió publicar un tema de una mujer con inseguridades, no se han puesto a pensar que hizo ese man para que ella esté así? Y encima hace la burla en Twitter, mami pague su transporte público y deje de colgarse de compañeros de trabajo”, “Entiendo perfecto la situación, pero si las mujeres fuéramos solidarias con las mismas mujeres algo en este mundo cambiaría. ¿Cuál era la necesidad de publicar su número de celular? La conversación fue de las 2 y se hizo público sin entender lo que ella siente. Algo está mal.” o “Nojjj, pero el comentario de arriba de tener “sororidad” y de que tiene la opción de buscar otro medio de transporte? JAJAJAJJAAJAJ, todo mal. Ahora, resulta qué hay que aguantarse la gente que decide no ir a terapia y vive incomodando a los demás, queeee taaaallllll.”, son algunas de las opiniones al respecto.

JAJAJAJAJA Enserio que hay mujeres muy mal!! Yo también conozco una historia donde la vieja llamo al trabajo del novio para que echaran a una compañera de él porque supuestamente se estaba metiendo con el y así el la perdono y estuvieron juntos. Hay gente que le gusta vivir mal. — 𝐿𝑢𝑖𝑠𝑎 𝐹𝑒𝑟𝑛𝑎𝑛𝑑𝑎♡ (@Luvargas___) May 27, 2023

Asi hay y lo confirmo, conozco un man que es taxista y le toca mentir sobre los pasajeros porque sino, ave maria quien la aguanta Jajajajaja https://t.co/DXnRrbfijg — Carlha 💙 (@carlaconh) May 28, 2023

Todos los días me levanto y me acuesto diciendo que la gente está loca https://t.co/mMjq1d1suu — Guarachalina (@Cathwm4n) May 28, 2023