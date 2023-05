Casi la matan: ‘La Pupuchurra’ recordó traumática experiencia después de ir a cine

Casi se muere: ‘La Pupuchurra’ recordó traumática experiencia después de ir a cine.

La reconocida actriz mejor conocida por su papel de ‘La Pupuchurra’, Martha Isabel Bolaños, y que también formará parte de la nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity’, uno de los realities mas comentados y vistos de Colombia actualmente, le contó a ‘Lo sé todo’ como hace unos años, ella y su novio de ese momento fueron secuestrados por delincuentes que los bajaron del carro en el que se movilizaban.

La actriz narró como los delincuentes interceptaron su vehículo después de una salida a cine que tuvieron, los bajaron y se los llevaron para extorsionarlos a ellos, a su familia, y a sacarles todo su dinero: “A él lo metieron al baúl, a mí me tuvieron adelante con ellos, en la mitad de dos sujetos, toda la noche. Nos llevaron a los cajeros, me sacaron la plata, me robaron mis cositas...”, contó Bolaños en la entrevista

A la actriz que saltó a la fama gracias a su icónico papel en ‘Betty, la fea’, no solo le quitaron su dinero y sus objetos de valor, además fue maltratada física y verbalmente, y los delincuentes la querían hacer matar a dos habitantes de calle a cambio de no quitarle la vida a ella.

“Fue el único momento que yo tuve el revólver en la mano; dije: ‘No, por favor’”, contó la actriz sobre este atemorizante momento de su vida.

Logró salir ilesa de la situación, pues no fue obligada a hacer nada al final y la dejaron de maltratar, pero aun así los bandidos se ensancharon en extorsionar a sus familiares para que los liberaran tanto a ella como a su novio. La hermana de él fue quien le entregó el dinero pedido a los delincuentes y después de horas los dejaron ir.

“Yo recuerdo que en ese momento yo no podía ni llorar, pero a los ocho días me empezó una paranoia durísima. Tal vez cuando ya caí en cuenta del peligro en el que estuve”, recordó ‘La Pupuchurra’.

Este es el video donde la actriz Martha Bolaños narra esta desafortunada y traumática experiencia que tuvo.

“Sufrí por años”: La enfermedad que padeció La Pupuchurra y que la mandó al quirófano

Y es que, según lo narrado por la actriz, los médicos le dijeron a su mamá que cuando Martha creciera podría desarrollar y sufrir de uñas encarnadas, y aunque se sometió a diversos tratamientos y trató de hacer todo lo posible para que no se le desarrollase, terminó sucediendo.

“Durante años fui al podólogo mes a mes a sufrir de esa tortura hasta que hace poco me hice la cirugía definitivamente, así que ese tema está saldado”, dijo la actriz al narrar la forma en que esta enfermedad no le permitía llevar una vida tranquila.

También afirmó que su molestia empezó con dolores muy fuertes en el pie derecho, sentía adormecimiento en sus dedos y se le encalambraban, generándole molestias todo el tiempo.

Tiempo después fue diagnosticada con el Neuroma de Morton, y esta enfermedad consiste en el engrosamiento del tejido alrededor de uno de los nervios de los dedos, causando el dolor en el pie, según reportes del portal Mayo Clinic.

Y todo no paró ahí. Bolaños afirmó ante las cámaras del programa del Canal Caracol La Red, que la enfermedad se le pasó al pie izquierdo, tal como se lo predijeron los médicos a su mamá años atrás.

Este es el video de la actriz narrando lo que esta enfermedad causó en su cuerpo antes de operarse del mismo: