La polémica que se generó hace sólo unos días después de la explosiva y desmedida pelea que los creadores de contenido, Nicolas Arrieta y WestCol y todo por el traspaso de una moto que iba a ser un regalo, terminó rompiendo la amistad entre ambos y el más afectado ha sido Arrieta.

Toda la disputa se generó debido a que Westcol publicó capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp que sostuvo con Arrieta, en los que él le pedía que su firma para terminar el traspaso de una moto que él le regaló. Westcol, por su parte, no había podido firmar dichos papeles aún pues se encontraba ocupado y además de que se le envió la moto sin él siquiera saberlo.

“Perrito ve y firmas y te la quedas. Es tuya con cariño, pero ayúdame con eso y ya, no seas así de creído” y “Si tienes amigos malos pregúntales por mí y a quien me conocen. Pa’ que sepas de pronto un poquito, yo no hablo de eso”, se lograba leer en la conversación entre los dos creadores de contenido.

Después de publicar esos chats, WestCol escaló la situación afirmando que Nicolás era un narcotraficante: “no sé si de pronto es un sicario muy conocido en redes sociales o tiene genes de Pablo Escobar” y afirmó que su razón para no firmar los papeles y acabar el trailera era ‘por la confianza’ que existía entre ambos, que no le dio importancia a cumplir con el proceso legal en su totalidad.

Y aunque Nicolás Arrieta intentó lavarse las manos al contar su versión de los hechos por medio de su cuenta de Instagram, ‘el tiro le salió por la culata’ y le están ‘sacando los trapitos al sol’ echándole en cara las veces que ha sido un “drogadicto abusador”.

En medio de tusa y pelea con Westcol, le recuerdan a Nicolás Arrieta que es ‘drogo y abusador’

En el video que subió el creador de contenido, se le puede ver a Arrieta sin camisa y golpes en la cara. Al ver esto, muchos se le fueron encima que por fin luce como lo que es, “un drogadicto abusador” con comentarios como los siguientes:

“Lo que unico que hace es dar vergüenza”, “Quien pensaría que Nicolás Arrieta caería tan bajo.”, ”Dios mío, cómo desveo el video de Nicolás Arrieta llorando por westcol?” o “No entiendo el show mediático que le dan al par de niñitos con plata, motos y perico que son Nicolás Arrieta y Westcol... qué más esperan de gente así”, son algunas de esas opiniones.

¿Que abusos ha cometido Nicolás Arrieta en contra de sus ex parejas?

Desde el año 2018, Arrieta es acusado de abusar a sus ex parejas, golpeándolas y agrediolas verbalmente. Cinco Youtubers con las que este tuvo una relación sentimental lo expusieron como una persona abusadora cuando estuvieron con él. Eri The D, Verónica O, N J Gosh y Seitan Moon cuentan sus testimonios a través de este hilo en Twitter:

Me han pasado recientemente un caso de abuso por parte de un youtuber famoso colombiano: Nicolás Arrieta. No se ha hablado mucho de ello y es IMPORTANTE que le deis difusión para que se conozcan los abusos a chicas por parte de esta persona: — 🗡️this Barbie is a vampire🩸 (@strigxaica) January 23, 2018

Quizás una de las cosas que explican que Arrieta no haya sido acusado formalmente, es que es hijo de un senador.

Mientras tanto, los fans actúan en forma violenta y sistemática contra las mujeres que comparten sus historias de abuso, acusándolas de lo mismo que acusan a todas las mujeres que denuncian: de querer robar atención y protagonismo y de querer hacer daño o de mentir, entre otros muchos apelativos que solo muestran que la cultura machista en Colombia y Latinoamérica es un cáncer incluso entre los más jóvenes. Incluso planean «destruirlas» virtualmente. Las mujeres han llamado a las autoridades para que las protejan.