Acusan a Youtuber Nicolás Arrieta de abuso a 5 de sus exparejas

Nicolás Arrieta es uno de los más famosos Youtubers de Colombia. Tiene 1,7 millones de fans, que se llaman "Los Putorraiders" y estos lo acompañan en todo momento y lo defienden con furia ante cualquier cosa que consideren que ataque a su ídolo.

De esta manera, piensan que es un "ataque" el hecho de que cinco Youtubers con las que este tuvo una relación sentimental lo expongan como una persona abusadora cuando estuvieron con él. Eri The D, Verónica O, N J Gosh y Seitan Moon cuentan sus testimonios.

⚠️ATENCIÓN Y DIFUSIÓN⚠️

Me han pasado recientemente un caso de abuso por parte de un youtuber famoso colombiano: Nicolás Arrieta. No se ha hablado mucho de ello y es IMPORTANTE que le deis difusión para que se conozcan los abusos a chicas por parte de esta persona: — 𝕱𝖊𝖑𝖎𝖈𝖎𝖆⛧ (@strigxaica) January 23, 2018

Os voy a poner los vídeos de estas chicas sobre el caso, dadles RT por favor:https://t.co/XAZZTDTqvN — 𝕱𝖊𝖑𝖎𝖈𝖎𝖆⛧ (@strigxaica) January 23, 2018

Testimonio con más información de otro conocido: https://t.co/kJfZax2v9b — 𝕱𝖊𝖑𝖎𝖈𝖎𝖆⛧ (@strigxaica) January 23, 2018

Por supuesto, los fans han comenzado a atacarlas de manera violenta. Eri The D incluso le pidió a la Policía que le ayudaran, pues un sujeto, a quien señala de ser el administrador de la página de fans de Arrieta, amenazó en redes sociales con ir a hacerle daño en persona.

Hola @FiscaliaCol el administrador del club de fans de Nicolás Arrieta, persona que ha incitado a acoso por parte de ellos, amenaza con robarme ya que conoce mi lugar de residencia y a parte, convoca gente mediante ese grupo. No he podido salir de casa. pic.twitter.com/3MM65GnPEY — La vieja amargada. (@EriitheD) January 27, 2018

Señores del @CaiVirtual acabo de poneres un denuncio, ya que este señor, fan de Nicolás Arrieta,a quién ya he denunciado previamente por abuso y calumnia, y administrador de su página de fans, se ha visto rondando por los lados de mi casa y ha hecho estas amenazas: pic.twitter.com/vxr8zhYfFw — La vieja amargada. (@EriitheD) January 27, 2018

De igual manera, otra de las ex de Arrieta publicó una historia en Instagram señalando a las chicas que se atrevieron a contar su historia afirmando que este no le hizo nada y que ellas "no tienen pruebas".

Voy a hacer un hilo de esto porque sinceramente no es justo esto que está pasando, ayer me informaron sobre estas palabras y seguiremos sin quedarnos calladas las voces que decidimos levantarnos en contra de Nicolás Arrieta. pic.twitter.com/XuK5MkoSZW — Berenicesteeth (@berenicesteeth1) January 27, 2018

Quizás una de las cosas que explican que Arrieta no haya sido acusado formalmente, es que es hijo de un senador, como explica esta tuitera.

No entiendo como es posible que después de cinco videos de denuncias sobre Nicolas Arrieta y sus abusos graves a ex-parejas , el man sigue caminando tranquilo por la calle, ninguno de sus seguidores se inmuta, es un ejemplo perfecto del problema machista de Colombia. — MariaMuerte (@LaErronea) January 27, 2018

Lo que pasa es que Nicolas Arrieta no es un simple youtuber famoso, su papá (Samuel Arrieta) es político y esta en el Senado, por lo tanto aunque lo han intentado, por el poder político que tiene este señor, las denuncias contra su hijo siempre se pierden. — MariaMuerte (@LaErronea) January 27, 2018

Mientras tanto, los fans actúan en forma violenta contra las mujeres por compartir su historia acusándolas de lo mismo que acusan a todas las mujeres que denuncian: de querer robar atención y protagonismo y de querer hacer daño o de mentir, entre otros muchos apelativos que solo muestran que la cultura machista en Colombia y Latinoamérica es un cáncer incluso entre los más jóvenes. Incluso planean "destruirlas" virtualmente. Las mujeres han llamado a las autoridades para que las protejan.

Bueno, estos son "los argumentos" que tiene el club de fans de Nicolás Arrieta, decía @nikoarrieta que no iba a haber insultos "porque iban a hacer algo mejor".@FiscaliaCol @CaiVirtual se exige que se respete la integridad de las personas que denunciamos a este sujeto. pic.twitter.com/6vxF9j58Sl — Berenicesteeth (@berenicesteeth1) January 28, 2018

Nueva actualización de lo que planean los fans de Nicolás Arrieta, son como salidos del capitulo del líder de los Simpsons. pic.twitter.com/jmACE1EORh — Berenicesteeth (@berenicesteeth1) January 27, 2018

"Otro día más en el patriarcado"… y esperan que se les tome en serio. pendejas. — chago river (@sanriver12) January 28, 2018

Ahorita es muy fácil unirse a decir esto y lo otro, y crear espectativas respecto a la vida privada de un personaje público, pero en ninguna cabeza cabe que estemos en pro del abuso, solo que si necesitas hacer algo,lo haces por la vía legal, no con shows en redes. — Santiago Martínez🌞 (@Patorraider_) January 28, 2018

Por suerte Loren acabo la relación con Nicolás y no tuvo la necesidad de mentir como las otras tipas xx — Ronny🍂 (@RonJohe) January 27, 2018

Ay, no sea fastidiosa — González. (@GoooonzalezN) January 27, 2018

Pueden ver el testimonio de Eri The D a continuación. Ella denuncia que las entidades de apoyo hacia la mujer no las han ayudado en lo absoluto.