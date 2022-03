“No me importa que me quieran o que me odien’: Nicolas Arrieta responde a criticas por denuncias hacia Yeferson Cossio

Nicolas Arrieta vuelve a dar de qué hablar y esta vez, su forma de hacer presencia en redes es respondiendo a los comentarios que le han llegado gracias a una reciente denuncia donde expuso una estafa que involucraría no solo a Yeferson y Cintia Cossio, sino también a varias personalidades de Instagram, donde estos estarían presuntamente promocionando empresas encargadas de estafar personas.

Sobre esto, el Youtuber afirmó en varias ocasiones: “Otra vez promocionaron los influencers esta m*****, no importa quién se los promocione, Yeferson Cossio, Cintia, su mamá… estas vainas están estafando a la gente a diestra y siniestra”, advirtió en su momento.

Además de esto, agregó: “yo hablé con Cintia Cossio, le dije: - Mira, están estafando a la gente - que supuestamente el abogado de ellos había revisado y que sí era real, resulta que no. Captó el dinero de más cien personas y ahora no responde”.

Luego de esto, Cintia publicó varios videos en sus historias de Instagram en donde Yeferson Cossio insinúa que Nicolás Arrieta, -a quien se le conoce un amplio historial de denuncias de abusos con sus ex parejas- el hecho de que forzó a su novia a abortar con tal de para ganar mas adeptos a su contenido.

En esta ocasión, Arrieta decidió responder a uno de los tantos comentarios en los que se le hacía saber que “él se hacía odiar”, a lo que este replicó diciendo: “y en donde he dicho que quiero que me amen? Me ves diciéndole familia los amo (insertando ‘emojis’ de la carita enamorada)”.

No bastando con esto, también agregó: “no me importa que me quieran o que me odien, lo importante es llegar con el mensaje a gente como tu, y si los salvamos de una estafa, un concurso falso, hemos cumplido”, aseguró.

Aún se desconoce la credibilidad de las afirmaciones hechas por parte de Nicolas, mientras que aún mantiene una tensa relación con sus colegas digitales gracias a los comentarios y ‘denuncias’ que este suele hacer generalmente, ya sea para aumentar su numero de seguidores en redes, o generar polémicas en redes y generar conversación.