“Con Salomé no hizo tanto show”: despiadadas críticas a Daniela Ospina por fiesta por segundo hijo.

Las redes sociales no pueden ver feliz a la gente, y eso quedó más que demostrado al ver los comentarios que le han dejado a Daniela Ospina tras el anuncio de la llegada de un segundo niño a la familia.

Por medio de su cuenta de Instagram, la ex de James Rodríguez y su nueva pareja Gabriel CoroCoronel, anunciaron la llegada de un nuevo integrante de la familia, que será niño y su nombre será Lorenzo Coronel Ospina.

“ Lorenzo Coronel Ospina te estamos esperando con tanto amor”, escribió la deportista, quien ya tiene una hija que fue fruto del amor que tuvo con James Rodríguez, y es la pequeña Salomé Rodríguez.

Desafortunadamente, incluso en su momento mas feliz, la empresaria no ha dejado de recibir críticas por la reacción que tuvo al descubrir que el pequeño será varón y hasta han involucrado a su papá, Gabriel Coronel, en las burlas y críticas.

Aunque si se pueden observar comentarios de amor y buenos deseos al nuevo bebé de la familia Ospin, muchos han querido opacar el momento diciendo que la reacción que Daniela tuvo fue de mayor alegría a cuando se hizo la revelación de Salomé.

Ademas no han faltado los comentarios xenofóbicos contra su padre (el del nuevo bebé que viene en camino) donde afirman que esto lo hace solo para ‘sacarle la plata a la situación’ y se burlan de su nacionalidad.

”Cuando iba a tener a la niña no hizo tanto show como con este”, “Con Salome no se alegró tanto”, “El hijo le va a salir veneco”, “A ella le dijeron que se está casando con un veneco???”, “Va a ser futbolista como su papá… ah no me equivoqué“, son tan solo algunos de los comentarios nada pedidos que le han dado a Daniela y su anuncio.

Fans de Daniela Ospina dicen que ‘se comió la torta antes’ tras noticia de embarazo

“Jummm no sé. No hace mucho que conoce al tipo.. Y ya se dejo preñar... Y más viniendo de una separación y tan joven aún. No lo sé, no creo que termine bien”, “Pero no es para salir preñada en una relación de 6 meses. Esta mujer es inestable lo que parece. James termino la relación con ella por algo”, “No se ve feliz para nadaaaaaa”, “Bueno eso si no me lo esperaba”, expresaron algunos usuarios en las redes tras la publicación en la Daniela Ospina anuncia su embarazo mucho antes de su matrimonio con Gabriel Coronel.

Incluso las críticas fueron tantas que hasta muchos se percataron que la modelo y deportista lo hizo oficial a través de un anuncio publicitario de una marca para la que es imagen y esto le resto espontaneidad y emoción a este bello momento tan íntimo y personal. Sin embargo, para sus fans esto resulta sorprendente luego de que ella ha aplazado o esquivado tanto el matrimonio con este chico.