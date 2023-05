Regañan a Daniela Ospina por el mal hábito que tomó a partir de su embarazo

Daniela Ospina se ha mostrado sumamente feliz por su segundo embarazado, publicando algunos detalles sobre este proceso y revelando lo emocionada que se siente con la llegada de un nuevo miembro a la familia. Sin embargo, su prometido no pudo evitar regañarla por un mal habito que ha estado desarrollando a partir de este nuevo ciclo.

La influencer sorprendió a muchos de sus seguidores al anunciar a través de un emotivo video que se convertiría nuevamente en mamá, publicando también las reacciones de su pareja, Gabriel Coronel, y de su hija, Salomé, quienes no pudieron ocultar su asombro y su felicidad.

Desde ese momento, Daniela Ospina se ha mantenido en bajo perfil sobre esta etapa, aunque recientemente protagonizó una sesión de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram en donde varios internautas la interrogaron sobre su maternidad, lo que llevó a que revelara algunos detalles al respecto.

Pero en una nueva historia, fue Coronel quien dejó en evidencia a su prometida al revelar un mal hábito que ha desarrollado desde que empezó su embarazo: se queja demasiado.

En el clip se puede ver a la pareja en su auto mientras el venezolano está conduciendo camino a un evento mientras Ospina va comentando que le cae muy bien este tipo de salidas para despejarse un poco de la rutina laboral.

“Mientras me va pasando un poco la maluquera porque sí he tenido, después les voy a comentar todo. Para no quejarme tanto porque ya por acá me quejo mucho”, dijo Daniela Ospina en la historia.

Sin embargo, Gabriel Coronel no se quedó callado y acotó que se ha estado quejando antes de enterarse que está embarazada. Pero dado el hecho de que ya tenía cerca de dos meses y medio cuando anunció la noticia, sus quejas podrían coincidir con el comienzo de su etapa de gestación.

Sin embargo, la colombiana se sintió ofendida por las declaraciones de su pareja, indicando que todo era mentira: “es tan embustero, mentiras. Intento nunca quejarme”.