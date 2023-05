¿Y el matrimonio?: fans de Daniela Ospina dicen que ‘se comió la torta antes’ tras noticia de embarazo.

Una vez que la modelo y empresaria anunció a través de sus redes sociales que estaba a la espera de un nuevo integrante en la familia, más allá de las felicitaciones que recibió de sus cercanos y fieles fans, hubo también algunas opiniones que van en contra de esta grata noticia, ya que más de uno asegura que su relación con el actor Gabriel Coronel están aún muy reciente, tanto que ni han llegado al altar y por eso quedaron casi atónitos por la inesperada situación.

Pero, lo que paralizó a más de uno es que la ex de James Rodríguez siempre se ha mostrado muy inestable en materia de amores. De ahí que muchos se preguntan si ella está realmente segura de formalizar ante Dios su amor por este venezolano que está deslumbrado por su belleza mientras ella solo accede a recibir su cariño sin manifestar tanto el afecto que siente por él.

“Jummm no sé. No hace mucho que conoce al tipo.. Y ya se dejo preñar... Y más viniendo de una separación y tan joven aún. No lo sé, no creo que termine bien”, “Pero no es para salir preñada en una relación de 6 meses. Esta mujer es inestable lo que parece. James termino la relación con ella por algo”, “No se ve feliz para nadaaaaaa”, “Bueno eso si no me lo esperaba”, expresaron algunos usuarios en las redes tras la publicación en la Daniela Ospina anuncia su embarazo mucho antes de su matrimonio con Gabriel Coronel.

Incluso las críticas fueron tantas que hasta muchos se percataron que la modelo y deportista lo hizo oficial a través de un anuncio publicitario de una marca para la que es imagen y esto le resto espontaneidad y emoción a este bello momento tan íntimo y personal. Sin embargo, para sus fans esto resulta sorprendente luego de que ella ha aplazado o esquivado tanto el matrimonio con este chico.