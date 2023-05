Indignación por exhibir a mujeres indígenas y bebé “como animales de zoológico” en desfile en Eje Cafetero

Crece la indignación por la exhibición de dos mujeres indígenas y un bebé pertenecientes a la comunidad Emberá en medio de una pasarela, como parte del mobiliario, en un desfile en el Eje Cafetero.

La marca Madeira Exclusive, que se presentó en medio de la feria de moda Eje Moda, sentó a estas dos mujeres y al pequeño en medio de una pasarela mientras desfilaban modelos de tallas grandes y otros de talla regular.

Aquí hay varios problemas estructurales: el primero, y más grave, es creer que los indígenas pueden ser “elementos de utilería” en un desfile. El segundo: pensar que “inspirarse” en ellos (si es el caso) es tomar 3 o 4 elementos de su cultura y ya. Marcas si no saben, asesórense. https://t.co/SeE2KySx7I — Pilar Luna (@Pilimoon8) May 19, 2023

Si querían dar un aire de “inclusión” lo que hicieron claramente fue igualar las prácticas racistas de muchas marcas de moda colombiana como Sixxta, Johanna Ortiz o Baobab, donde pusieron a personas de comunidades racializadas como parte del mobiliario para sus shows.

En ningún caso las mujeres desfilaron o se presentaron dignamente como co- creadoras y en las redes sociales de Eje Moda ya hay críticas por el evidente racismo y colonialismo en la pasarela. Además, de que probablemente se estaría explotando a un menor de edad, señalan los internautas.

“Aquí hay varios problemas estructurales: el primero, y más grave, es creer que los indígenas pueden ser “elementos de utilería” en un desfile. El segundo: pensar que “inspirarse” en ellos (si es el caso) es tomar 3 o 4 elementos de su cultura y ya. Marcas si no saben, asesórense”, “Nooo que es esto! En qué burbuja será que viven? Y lo peor es que esa decisión tuvo que pasar hasta por un comité! Increíble que aún haya gente tan desconectada de la realidad”, Lo veo y no lo creo. No es posible, todo muy mal en este video, què pretendìan decir, cuàl era el mensaje?” “Es vergonzoso exhibir tres personas de comunidades ancestrales. Esto recuerda la época colonialista. La moda no necesita hacer estas cosas”, son algunos de los comentarios.

Totalmente inaceptable.

Nadie es decoración, nadie debe ser expuesto cómo algo "exótico".



Paremos tanto pensamiento racista. https://t.co/y9ehUtlZXw — Felipe Poveda (@FelipePoveda) May 19, 2023

Por ahora, los organizadores de Eje Moda no se han pronunciado al respecto de la polémica.

Racismo y colonialismo en la moda colombiana

Este es el último caso y más diciente de un problema que ha tenido varios casos desde este año: las muestras de racismo y condescendencia en la moda colombiana.

Con Sixxta, la marca hizo una campaña poniendo “esclava” en la foto de la modelo afro. Tuvieron que disculparse. Lo mismo hizo Baobab en su momento con mujeres palenqueras como utilería. También tuvieron que disculparse.

Hay que recordarle a la feria que se llama “El Futuro De La Moda” que poner a personas racializadas y de una comunidad tan pisoteada como la Emberá en Colombia no es un “homenaje”.

De hecho, recuerda mucho a las prácticas racistas y colonialistas de los europeos en el siglo XIX, cuando exhibían a las personas racializadas como si estuvieran en los zoológicos.

El caso más triste y brutal fue el de Saartjie Bartmaan, ‘La Venus Hotentote’, mujer que tenía esteatopigia, característica genética que la hacía tener el trasero grande. Sus explotadores en Europa la obligaban a exhibirse y dejaban que la gente tocara sus glúteos.

Al final, terminó explotada sexualmente y muriendo a los 25 años en la miseria.