“Deforme y grotesca”: Yina Calderón muestra el espantoso estado de su cola.

Una vez más la DJ deja ver que es bastante abierta al momento de publicar imágenes o videos en los que muestra su cuerpo que ha sido intervenido estéticamente en varias oportunidades.

Sin embargo, y a pesar de sus seguidores y de lo que puedan opinar, todo esto no ha arrojado los mejores resultados, pues cada vez más la perciben un tanto “deforme”, sobre todo luego de que mostrara cómo se encuentra su cola que está repleta de bultos.

Con ello, despertó una vez más el morbo de sus haters quienes no fueron nada sutiles a la hora de comentar su post en el que aparece de espaldas con un bikini y haciendo ejercicios.

Yina fue abierta sobre su estado de salud, dejando así ver su figura que fue duramente criticada y que a su vez causó alarma por considerar que no se percibe nada sana.

Yina Calderón alborota las redes con su cola que consideran “deformada” y “grotesca”

“Y luego esta no se había operado dizque pa’ tener cintura de Barbie y que pena decirlo pero esta es emparapetada y cuadrada con tanta cirugía mal hecha que se ha hecho”, “Está más deforme que La Tigresa del Oriente”, “Esta muchacha muchas veces me da lástima, yo quisiera darle una terapia completa de autoestima”, “¿Cómo desveo esto? Me arruinó la comida”, fueron tan solo algunos de los miles de expresiones que generó la publicación de Yina Calderón en la que aparece mostrando su pompi que muchos califican de “deforme”.

Pero, no todo queda ahí, pues la irreverente influencer también comentó que muy pronto debía someterse a otra cirugía para “mejorar” aún más su aspecto y salud, pues al parecer no está del todo bien y eso alarmó a sus seguidores que se han preocupado realmente por ella.

Además reiteró que buscará a los mejores profesionales para obtener finalmente un resultado favorable para su cuerpo. “Creo que es la primera vez que veo que dice algo razonable”, siguieron comentando en las redes.